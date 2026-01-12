Anthony Edwards revela dilema com Wembanyama: 'Arremesso ou parto para cima?'

A impressionante altura de Victor Wembanyama, de 2,24 m, é um choque constante para os jogadores da NBA, e no último domingo (11) não foi diferente para o astro Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. O armador de 1,93 m, no entanto, conseguiu superar o "alien" e garantir a vitória de sua equipe com um game winner crucial sobre a marcação do francês.

O momento decisivo rendeu uma declaração divertida de Edwards. Questionado sobre a confusão ao ser marcado por Wemby, o camisa 5 de Minnesota revelou seu dilema na quadra: "Eu pensei: arremesso ou parto para cima? Fiquei confuso, não vou mentir, ele é muito alto"

Um jogo animado para os fãs de basquete

Além do lance estratégico, a partida proporcionou um espetáculo completo para os fãs de basquete. O Minnesota, que chegou a estar 20 pontos atrás no placar e não havia vencido nenhum dos três primeiros quartos, conseguiu uma virada emocionante nos segundos finais contra o San Antonio Spurs de Wembanyama.

O ponto da vitória de Anthony Edwards veio a 16 segundos do fim. No restante do tempo, os Spurs pressionaram os Timberwolves, mas uma intervenção de Julius Randle impediu Victor de converter uma cesta de virada, selando o triunfo de Minnesota.



Veja todos os resultados da noite de domingo (12):

Orlando Magic 128 x 118 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 103 x 98 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 116 x 115 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 114 x 123 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 124 x 112 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 104 x 103 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 108 x 104 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 112 x 93 Washington Wizards

Golden State Warriors 111 x 124 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 111 x 98 Houston Rockets

