NBA

Anthony Edwards revela dilema com Wembanyama: 'Arremesso ou parto para cima?'

De forma descontraída, Anthony deu detalhes sobre o momento que garantiu a virada do Timberwolves

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/01/2026
09:17
Anthony Edwards comemora vitória do Timberwolves sobre o Spurs em Minneapolis (Foto: David Berding/Getty Images/AFP)
imagem cameraAnthony Edwards é entrevistado após vitória do Timberwolves sobre o Spurs em Minneapolis (Foto: David Berding/Getty Images/AFP)
A impressionante altura de Victor Wembanyama, de 2,24 m, é um choque constante para os jogadores da NBA, e no último domingo (11) não foi diferente para o astro Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. O armador de 1,93 m, no entanto, conseguiu superar o "alien" e garantir a vitória de sua equipe com um game winner crucial sobre a marcação do francês.

O momento decisivo rendeu uma declaração divertida de Edwards. Questionado sobre a confusão ao ser marcado por Wemby, o camisa 5 de Minnesota revelou seu dilema na quadra: "Eu pensei: arremesso ou parto para cima? Fiquei confuso, não vou mentir, ele é muito alto"

Um jogo animado para os fãs de basquete

Além do lance estratégico, a partida proporcionou um espetáculo completo para os fãs de basquete. O Minnesota, que chegou a estar 20 pontos atrás no placar e não havia vencido nenhum dos três primeiros quartos, conseguiu uma virada emocionante nos segundos finais contra o San Antonio Spurs de Wembanyama.

O ponto da vitória de Anthony Edwards veio a 16 segundos do fim. No restante do tempo, os Spurs pressionaram os Timberwolves, mas uma intervenção de Julius Randle impediu Victor de converter uma cesta de virada, selando o triunfo de Minnesota.


Veja todos os resultados da noite de domingo (12):

Orlando Magic 128 x 118 New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies 103 x 98 Brooklyn Nets
Toronto Raptors 116 x 115 Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers 114 x 123 New York Knicks
Oklahoma City Thunder 124 x 112 Miami Heat
Minnesota Timberwolves 104 x 103 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 108 x 104 Milwaukee Bucks
Phoenix Suns 112 x 93 Washington Wizards
Golden State Warriors 111 x 124 Atlanta Hawks
Sacramento Kings 111 x 98 Houston Rockets

Anthony Edwards, do Timberwolves, ataca a cesta contra o Spurs em Minneapolis (Foto: David Sherman/NBAE/Getty Images/AFP)
Anthony Edwards na disputa de bola com Victor Wembanyama (Foto: David Sherman/NBAE/Getty Images/AFP)

