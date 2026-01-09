Partida da NBA é adiada por más condições da quadra; entenda

Na noite desta quinta-feira (8), era esperado que ocorresse o confronto entre Chicago Bulls e Miami Heat válido pela NBA. No entanto, a partida teve que ser adiada por um motivo inusitado: condensação excessiva da quadra do Chicago. As condições tornaram o jogo impossível de ser realizado. Até agora, ainda não há outra definida.

continua após a publicidade

➡️ Emocionante: Trae Young se despede do Atlanta Hawks após 8 anos na franquia

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os jogadores chegaram a iniciar o aquecimento, mas, quando os portões do United Center foram abertos para os torcedores, a situação piorou. Isso porque houve a entrada de mais umidade. Nesse cenário, os funcionários do Chicago não mediram esforços para secar a quadra, mas não foi possível. Assim, a partida foi definitivamente adiada após duas horas de atraso para o início.

Jogo entre Chicago Bulls e Miami Heat pela NBA precisou ser adiado (Foto: Geoff Stellfox/Getty Images)

A condensação excessiva foi causada por uma série de fatores, inclusive a realização de uma partida de hóquei no local na noite anterior, já que o Chicago Blackhawks, time que disputa a NHL, utiliza a mesma arena. Além disso, temperaturas acima da média para o inverno de Chicago, chuvas constantes e alta umidade também contribuíram para as condições negativas da quadra.

continua após a publicidade

➡️ VÍDEO: Torcedores brigam durante vítoria do Warriors na NBA

Pelas redes sociais, a franquia confirmou o adiamento do jogo:

Tradução: "O jogo de hoje à noite foi oficialmente adiado devido às condições da quadra. A partida será realizada em outra data e os ingressos do jogo de hoje serão válidos para a data a ser remarcada. Pedimos desculpas por qualquer inconveniência."

Situação incomum na NBA, mas não inédita

Na temporada 2016/17, também houve o caso de adiamentos de partidas da NBA, em Minneapolis e na Filadélfia. Os jogos que precisaram ser remarcados por questões de umidade na arena foram Philadelphia 76ers x Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers.