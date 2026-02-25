menu hamburguer
Stephen Curry nas Olimpíadas de 2028? Astro fala sobre jogar em Los Angeles aos 40 anos

Astro do Warriors pode buscar nova medalha de ouro em casa aos 40 anos

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/02/2026
18:40
imagem cameraStephen Curry, LeBron James e Kevin Durant em Paris 2024 (Foto: Divulgação / FIBA)
Stephen Curry ainda não está pronto para dizer adeus à seleção norte-americana. O maior arremessador da história da NBA, deu esperanças aos fãs de basquete ao não descartar sua participação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Embora a lógica aponte para uma aposentadoria internacional, já que o astro do Golden State Warriors terá 40 anos, Curry mantém a porta aberta. De acordo com informações de Marc Spears, da ESPN, o armador ainda possui interesse em defender o a seleção em solo americano.

LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: Yoan Valat / EFE/EPA)

— Stephen ainda está interessado em participar dos Jogos pela segunda vez. Ele terá 40 anos, sim, mas é um arremessador. Ele ainda não tem uma posição definitiva, mas a única certeza é que não descartou essa chance — revelou o jornalista.

A presença de Stephen Curry em 2028 seria histórica. Nunca um jogador de 40 anos atuou pela seleção masculina de basquete dos EUA em Olimpíadas. O mais próximo do feito foi LeBron James, que durante as Olimpíadas de Paris em 2024, estava com 39 anos. No entanto, o estilo de jogo de Curry favorece a longevidade. Diferente de atletas que dependem puramente de explosão física, a precisão do seu arremesso de elite permite que ele continue produtivo mesmo com a idade avançada.

A declaração de Stephen Curry surge pouco tempo depois de Kevin Durant também manifestar o desejo de estar em Los Angeles. O ala do Houston Rockets, que também terá 40 anos em 2028, afirmou que seu objetivo é manter o alto nível para "merecer" uma vaga por desempenho, e não apenas por gratidão ao seu histórico vitorioso.

Apesar do desejo das lendas, a seleção americana de basquete deve passar por um processo de renovação sob o comando de Erik Spoelstra. A tendência é que novos nomes como Anthony Edwards e Jayson Tatum assumam o protagonismo, mas a experiência e o poder de decisão de Curry, Durant e LeBron possam ser o plus necessário para a busca de mais um ouro em casa.

circulo com pontos dentroTudo sobre

