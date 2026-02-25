Stephen Curry nas Olimpíadas de 2028? Astro fala sobre jogar em Los Angeles aos 40 anos

Stephen Curry ainda não está pronto para dizer adeus à seleção norte-americana. O maior arremessador da história da NBA, deu esperanças aos fãs de basquete ao não descartar sua participação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Embora a lógica aponte para uma aposentadoria internacional, já que o astro do Golden State Warriors terá 40 anos, Curry mantém a porta aberta. De acordo com informações de Marc Spears, da ESPN, o armador ainda possui interesse em defender o a seleção em solo americano.

LeBron James e Stephen Curry em ação pelos EUA em Paris 2024 (Foto: Yoan Valat / EFE/EPA)

— Stephen ainda está interessado em participar dos Jogos pela segunda vez. Ele terá 40 anos, sim, mas é um arremessador. Ele ainda não tem uma posição definitiva, mas a única certeza é que não descartou essa chance — revelou o jornalista.

A presença de Stephen Curry em 2028 seria histórica. Nunca um jogador de 40 anos atuou pela seleção masculina de basquete dos EUA em Olimpíadas. O mais próximo do feito foi LeBron James, que durante as Olimpíadas de Paris em 2024, estava com 39 anos. No entanto, o estilo de jogo de Curry favorece a longevidade. Diferente de atletas que dependem puramente de explosão física, a precisão do seu arremesso de elite permite que ele continue produtivo mesmo com a idade avançada.

A declaração de Stephen Curry surge pouco tempo depois de Kevin Durant também manifestar o desejo de estar em Los Angeles. O ala do Houston Rockets, que também terá 40 anos em 2028, afirmou que seu objetivo é manter o alto nível para "merecer" uma vaga por desempenho, e não apenas por gratidão ao seu histórico vitorioso.

Apesar do desejo das lendas, a seleção americana de basquete deve passar por um processo de renovação sob o comando de Erik Spoelstra. A tendência é que novos nomes como Anthony Edwards e Jayson Tatum assumam o protagonismo, mas a experiência e o poder de decisão de Curry, Durant e LeBron possam ser o plus necessário para a busca de mais um ouro em casa.