Gui Santos atinge melhor sequência da carreira na NBA

O ala brasileiro Gui Santos atingiu uma marca inédita na sua trajetória na NBA. Na vitória do Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies por 133 a 112, na última quarta-feira (25), o camisa 15 marcou 17 pontos, emplacando a melhor sequência de sua carreira na liga norte-americana, com quatro partidas consecutivas acima dos 15 pontos.

Além dos pontos, o jovem brasileiro demonstrou versatilidade na quadra, contribuindo com três rebotes e quatro assistências para o triunfo dos Warriors. O desempenho consistente nas últimas semanas é notável, com o atleta consolidando seu espaço na equipe e estabelecendo seu melhor momento na principal liga de basquete do mundo.

Gui Santos na partida contra o Memphis Grizzlies (Foto: JOE MURPHY / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Ascensão na temporada

Na temporada 2025/2026, Gui Santos mantém médias de 6,4 pontos, 3,2 rebotes e 1,7 assistências por jogo. Desde o final de janeiro, o técnico Steve Kerr tem dado mais minutos de quadra ao ala. Nos últimos 12 jogos, Gui registrou uma média de 28 minutos em quadra, período em que anotou 15 pontos por partida.

O impacto do brasileiro tem sido reconhecido. No último domingo, Steve Kerr afirmou que Gui "faz a diferença em quadra". A estrela da equipe, Steph Curry, também elogiou o companheiro em entrevista ao ge:

— O Gui é uma pessoa incrível, um jogador especial, porque ele é um cara que consegue influenciar o jogo mesmo se não fizer pontos. Ele se esforça, se sacrifica e fica pronto para quando precisarem dele.

Disputa acirrada na conferência oeste

O Golden State Warriors ocupa atualmente a oitava posição na Conferência Oeste da NBA, com um histórico de 31 vitórias e 28 derrotas na temporada. A equipe luta por uma das vagas diretas para os playoffs nesta reta final da temporada regular.

O próximo compromisso dos Warriors será no sábado (28) contra o Los Angeles Lakers, um confronto direto que pode ser crucial na disputa por melhores posições na classificação da Conferência Oeste.

