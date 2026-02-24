NBA estuda novas medidas para acabar com o tanking na reta final

A NBA entrou em alerta nesta reta final da temporada 2025/26. O comissário Adam Silver e a cúpula da liga voltaram a discutir de forma intensiva estratégias para coibir o chamado tanking, a prática onde equipes, sem chances de classificação para os playoffs, passam a perder jogos deliberadamente para garantir uma posição melhor no recrutamento de jovens talentos, o Draft.

Os prospectos do Draft da NBA de 2025 posam para um retrato antes da primeira rodada do Draft da NBA de 2025, em 25 de junho de 2025, no Barclays Center, no Brooklyn, Nova York (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)

O tema, que é uma ferida aberta na credibilidade esportiva da liga, ganhou novos capítulos após Adam Silver admitir publicamente que a prática tem sido "deliberada" em alguns cenários recentes. A preocupação é que o desequilíbrio competitivo nos últimos meses da temporada regular afete não apenas a audiência, mas também o valor do produto NBA para patrocinadores e fãs.

Entre as propostas discutidas, ventila-se desde uma nova reforma nas probabilidades da Loteria do Draft até medidas mais drásticas, como a criação de um "torneio de consolação" entre os piores times para definir a ordem das escolhas. A ideia seria premiar o desempenho em quadra, em vez da mediocridade, garantindo que o vencedor de uma mini-copa (nos moldes da Copa da NBA) ficasse com a cobiçada primeira escolha geral.

Embora a liga já tenha alterado as odds em 2019 para que os três piores times tivessem a mesma chance (14%) de vencer a loteria, o incentivo para estar no "fundo da tabela" ainda permanece alto em classes de Draft consideradas históricas.

O cenário atual reflete o desafio da NBA em equilibrar a paridade da liga, permitindo que times ruins se reconstruam com talentos, com o dever de entregar jogos competitivos todas as noites.