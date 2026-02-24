NBA estuda novas medidas para acabar com o tanking na reta final
Comissário Adam Silver demonstra preocupação com a integridade competitiva da NBA
A NBA entrou em alerta nesta reta final da temporada 2025/26. O comissário Adam Silver e a cúpula da liga voltaram a discutir de forma intensiva estratégias para coibir o chamado tanking, a prática onde equipes, sem chances de classificação para os playoffs, passam a perder jogos deliberadamente para garantir uma posição melhor no recrutamento de jovens talentos, o Draft.
O tema, que é uma ferida aberta na credibilidade esportiva da liga, ganhou novos capítulos após Adam Silver admitir publicamente que a prática tem sido "deliberada" em alguns cenários recentes. A preocupação é que o desequilíbrio competitivo nos últimos meses da temporada regular afete não apenas a audiência, mas também o valor do produto NBA para patrocinadores e fãs.
Entre as propostas discutidas, ventila-se desde uma nova reforma nas probabilidades da Loteria do Draft até medidas mais drásticas, como a criação de um "torneio de consolação" entre os piores times para definir a ordem das escolhas. A ideia seria premiar o desempenho em quadra, em vez da mediocridade, garantindo que o vencedor de uma mini-copa (nos moldes da Copa da NBA) ficasse com a cobiçada primeira escolha geral.
Embora a liga já tenha alterado as odds em 2019 para que os três piores times tivessem a mesma chance (14%) de vencer a loteria, o incentivo para estar no "fundo da tabela" ainda permanece alto em classes de Draft consideradas históricas.
O cenário atual reflete o desafio da NBA em equilibrar a paridade da liga, permitindo que times ruins se reconstruam com talentos, com o dever de entregar jogos competitivos todas as noites.
