Grizzlies iniciam negociações para troca de Ja Morant na NBA

Para a surpresa dos fãs, o Memphis Grizzlies iniciou conversas com outras equipes da NBA para negociar Ja Morant. Pouco menos de um mês para o fim da janela de transferências, no dia 5 de fevereiro, o movimento da equipe representa uma tentativa de renovar o elenco. A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana.

Vale destacar que esta é a primeira vez que a franquia considera transferir seu principal astro, duas vezes selecionado para o All-Star Game. A equipe busca escolhas de draft e jovens talentos como retorno pelo jogador de 26 anos.

Segundo o jornalista, o Grizzlies explora ativamente o mercado para avaliar o valor de seu armador estrela. Morant tem contrato válido com a equipe até a temporada 2027/28 e pode assinar uma extensão de três anos no valor de US$ 178 milhões no próxima offseason.

Problemas dentro e fora de quadra pode ser fator negativo

Ja Morant enfrenta uma temporada difícil, com apenas 18 partidas disputadas. Na NBA 2025/26, problemas físicos e uma suspensão disciplinar após desentendimento com o técnico Tuomas Iisalo, em novembro, foram o que tirou Morant de quadra.

Problemas fora de quadra, inclusive, vêm se tornando uma questão frequenta para Morant. Nas últimas duas edições da NBA, o armador esteve em quadra em apenas 59 jogos, afastado por suspensões relacionadas a incidentes com armas de fogo, além diversas lesões.

Ademais, os números da atual temporada mostram um desempenho abaixo do esperado. O jogador registra médias de 19 pontos e 7,6 assistências em 28,3 minutos por partida, com aproveitamentos de 40,1% nos arremessos de quadra e 20,8% nas tentativas de três pontos – os piores índices de sua carreira.

O retrospecto do time também levanta questões sobre o futuro do armador na franquia. Memphis tem 6 vitórias e 12 derrotas quando Já joga nesta temporada, enquanto soma 10 vitórias e 9 derrotas nas partidas em que ele esteve ausente.

Futuro do Grizzlies segue incerto

De acordo com Charania, franquia avalia diferentes caminhos para seu futuro. Uma possibilidade é reconstruir o elenco em torno de jovens promissores como Cedric Coward, Zach Edey, Jaylen Wells e Cam Spencer, além de Jaren Jackson Jr. – o eleito Jogador Defensivo do Ano em 2023. Outra opção seria manter Morant como peça central da equipe.

A equipe acumulou nove escolhas de primeira rodada e seis de segunda rodada para os próximos drafts, o que servem como recursos consideráveis para uma eventual reconstrução. Atualmente, a franquia ocupa a décima posição na ordem do próximo draft da NBA, previsto para junho de 2026.