Estrelas da NBA correm risco de perder prêmio de MVP por nova regra; entenda

A disputa pelo prêmio de MVP da NBA atingiu um estágio decisivo onde o desempenho em quadra divide atenções com a folha de presença. Com a regra que exige um mínimo de 65 partidas disputadas para que um jogador seja elegível aos prêmios individuais, o atual vencedor, Shai Gilgeous-Alexander, e outros fortes candidatos estão sob monitoramento constante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da NBA na temporada 2024/25 (Foto: Ethan Miller/AFP)

A margem de erro para os astros que buscam o topo da liga é mínima. A norma, estabelecida para reduzir o descanso de jogadores saudáveis (load management), determina que o atleta deve atuar por pelo menos 20 minutos em 65 dos 82 jogos da temporada regular.

O astro do Oklahoma City Thunder, que busca o segundo troféu consecutivo de MVP, vive uma situação de alerta. Devido a uma lesão abdominal recente, Shai já desfalcou sua equipe em 11 partidas. Pelos critérios da liga, ele só pode se ausentar de mais seis confrontos até o fim do calendário regular. Caso ultrapasse esse limite, o canadense será automaticamente descartado da votação, independentemente de suas estatísticas.

continua após a publicidade

Nikola Jokic, que aparece como o principal concorrente ao prêmio nesta temporada, também teve ausências acumuladas por pequenas lesões. Outros nomes que figuram no topo das discussões, como Luka Doncic e Victor Wembanyama, precisam administrar o desgaste físico para garantir que cumprirão a cota mínima exigida pela NBA.

➡️ Vítima do regulamento? Como a nova regra da NBA 'aposentou' LeBron James das premiações após 21 anos

A regra impacta diretamente as finanças dos atletas. A elegibilidade para o MVP e para os times All-NBA é o gatilho necessário para a assinatura de contratos. Ficar fora da lista por não atingir os 65 jogos pode significar uma perda de dezenas de milhões de dólares em extensões contratuais futuras.

continua após a publicidade

A NBA mantém a postura de valorizar a presença das estrelas em quadra para o público e para os detentores de direitos de transmissão, enquanto o sindicato dos jogadores observa com cautela o risco de punir atletas com lesões reais.