Ídolo da NBA sofre nova lesão, e previsão é de meses fora

Mais uma lesão chega para atrapalhar a carreira de Anthony Davis na NBA. Em meio a idas e vindas do departamento médico, o novo problema na mão esquerda pode tirá-lo da rotação do Dallas Mavericks por alguns meses. Segundo os jornalistas Shams Charania e Tim MacMahon, uma segunda opinião será consultada sobre o caso do pivô.

A lesão aconteceu durante a derrota para o Utah Jazz na última quinta-feira (8). No lance, Davis defendia uma infiltração de Lauri Markkanen, quando sentiu a lesão. Exames feitos no dia seguinte apontaram dano no ligamento da mão esquerda.

Ainda não se sabe o caminho que o Mavericks irá tomar sobre o problema do pivô. Antes de optarem pela interferência cirúrgica, outra opinião médica será ouvida. Apesar disso, mesmo que decidam não realizar o procedimento, a expectativa é de que Davis fique fora por pelo menos seis semanas.

Anthony Davis enfrenta uma passagem difícil pela equipe de Dallas. Por causa de lesões, o pivô registra apenas 29 partidas disputadas desde a chegada em fevereiro de 2025.

Anthony Davis e Lauri Markkanen se enfrentam em Mavericks x Jazz na NBA (Foto: Chris Gardner/Getty Images/AFP)

Davis foi oferecido ao Golden State Warriors

A janela de transferências da NBA está aberta até o dia 5 de janeiro, e as equipes correm para tentar reforçar o elenco para 2026. Segundo o jornalista Sam Amick, do "The Athletic", o Dallas Mavericks quer renovar a rotação e aproveitou para oferecer Anthony Davis ao Golden State Warriors. A ideia seria fazer a troca por Jonathan Kuminga, mas a diferença salarial se tornou um problema.

— Dallas tem interesse em Jonathan Kuminga, mas ele não pode ser negociado até 15 de janeiro. O salário do ala de quinto ano (US$ 22,5 milhões) fica bem abaixo do de Davis (US$ 54,1 milhões). Então, isso exigiria a inclusão de outro grande contrato. Ou seja, o de Green (US$ 25,8 milhões) — escreveu Amick.

A oferta do Mavericks por Davis, no entanto, pode ser uma oportunidade vantajosa para Golden State que sofre com rotações baixas. A contratação do pivô Al Horford era para suprir essa necessidade, mas novas lesões se tornaram, mais uma vez, um problema.