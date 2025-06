Mundial: assista ao vivo à entrevista coletiva de Jorginho, do Flamengo

O meio-campista Jorginho, do Flamengo, que estreou no time rubro-negro contra o Espérance, pelo Mundial de Clubes, concederá entrevista coletiva nesta quarta-feira (18). A FlamengoTV transmite a entrevista, que acontece em Atlantic City, nos Estados Unidos.

O jogador foi escolhido pelo Flamengo para conversar com os jornalistas justamente por conta da partida contra o Chelsea. Afinal, o meia ítalo-brasileiro é ex-jogador do time inglês.

Estreia de Jorginho pelo Flamengo no Mundial agrada; veja números

A estreia de Jorginho com a camisa do Flamengo foi além do que se esperava. O meio-campista foi um dos regentes do setor central do time comandado por Filipe Luís, e marcou o bom desempenho com uma assistência para Luiz Araújo na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes.

O ítalo-brasileiro, que tem nas costas o peso do fim da temporada europeia, não esteve em campo por todo o tempo. Filipe optou por sacá-lo na segunda etapa, poucos minutos após o gol que liquidou a fatura, em espécie de controle de carga, a fim de ter o jogador nas melhores condições para os compromissos seguintes.

Jorginho durante a estreia pelo Flamengo (Foto: Franck Fife/AFP)

🔢 Números de Jorginho em Flamengo 2x0 Espérance, pelo Mundial

⌛ 74 minutos jogados

📤 1 assistência

⚽ 104 ações com a bola

✅ 92/99 passes certos (93%)

✈️ 3/4 passes longos certos (75%)

🛡️ 1 interceptação

⚔️ 3/3 duelos ganhos (100%)

🥊 3 faltas sofridas

🔣 Nota Sofascore: 7.5

