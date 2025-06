Titular da zaga do Borussia Dortmund, o zagueiro Waldemar Anton alerta sobre estilo do Monterrey, adversário das oitavas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva, o defensor alemão falou sobre a dureza que espera do confronto contra a equipe mexicana e seu ídolo de infância, Sergio Ramos, comparando a intensidade dos duelos ao seu tempo no futebol de base.

continua após a publicidade

➡️ Veja estatísticas e informações dos times no Mundial

'Pode doer': a análise sobre o estilo latino

Para Anton, o Borussia Dortmund precisará estar preparado para um jogo de muito contato físico. Ele elogiou a postura das equipes latinas que viu no torneio e projetou o que espera do Monterrey.

— Não será um jogo fácil. Eles têm uma equipe muito robusta e dura. Será importante que você se imponha e esteja presente desde o início — afirmou.

continua após a publicidade

O zagueiro foi além e descreveu o que mais o impressionou, comparando o estilo de jogo a uma fase mais "raiz" do esporte.

— Quem acompanhou os jogos viu que eles não aliviam nas divididas. Pode até doer. Me impressionou que às vezes eles chegam por trás sem cerimônia. Isso eu talvez só conhecesse dos tempos de juvenil — declarou.

(Foto: Lucas Merçon/ FFC)

A volta por cima e a titularidade no Dortmund

A partida será especial para Anton, que enfrentará seu ídolo de infância, Sergio Ramos. — É algo lindo. Quando criança, eu o admirava — disse o zagueiro, que vive uma grande fase após um início difícil no clube.

continua após a publicidade

Ele chegou ao BVB sob grande expectativa, mas começou no banco de reservas. Segundo o técnico Niko Kovac, Anton é um "exemplo absoluto" por nunca ter reclamado publicamente e ter conquistado seu espaço com ótimas atuações nos treinos. O jogador, que descreveu o período na reserva como "nada fácil", deu a volta por cima, virou peça fundamental na zaga de três do time.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo das oitavas de final: Borussia x Monterrey

O duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey acontece na próxima terça-feira, 1º de julho, às 22h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Em campo, Anton terá a missão de liderar a defesa alemã contra seu ídolo, Sergio Ramos.

A estratégia do Dortmund, segundo o zagueiro, é ser taticamente aplicado e explorar a superioridade técnica com transições rápidas após o roubo de bola. Uma vitória sobre o Monterrey aproximaria Anton e o BVB do sonho de conquistar o Mundial de Clubes.