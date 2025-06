O Monterrey recebeu uma excelente notícia na preparação para o duelo mais importante de sua campanha no Mundial de Clubes. O retorno de Canales é praticamente certo para o jogo contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final. O meia espanhol, principal craque da equipe ao lado de Sergio Ramos, se recuperou de uma lesão muscular e deve ser a grande novidade no time titular de Domènec Torrent.

continua após a publicidade

➡️ Veja estatísticas e informações dos times no Mundial

Descanso foi fundamental para a recuperação de Canales no Monterrey

Sergio Canales havia desfalcado a equipe no último jogo da fase de grupos, contra o Urawa Red Diamonds, devido a um estiramento na coxa direita. No entanto, o período de descanso de nove dias entre aquela partida e o duelo das oitavas foi fundamental para a recuperação do jogador. Nos últimos dias, ele já treinou com o restante do grupo e está à disposição para o confronto. A expectativa é que ele retome sua vaga no time titular.

Quem é Sergio Canales?

Aos 34 anos, o meia é a principal referência técnica do time mexicano. Cria do Racing Santander, ele surgiu como uma grande promessa na Espanha, com passagens por Real Madrid, Valencia e Real Sociedad e Betis. Pela seleção espanhola, passou por todas as categorias de base e conquistou o título da Liga das Nações em 2023. Sua temporada atual pelo Monterrey impressiona: são 17 gols e 12 assistências em 39 partidas.

continua após a publicidade

(Foto: Reprodução/Instagram)

O Duelo das Oitavas de Final

O Monterrey enfrenta o Borussia Dortmund na próxima terça-feira, dia 1º de julho, às 22h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O vencedor do confronto encara nas quartas de final quem passar do duelo entre os gigantes Real Madrid e Juventus.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional