Bayern de Munique usa Neuer para brincar com Flamengo nas redes; veja

O Bayern de Munique publicou em seu perfil oficial no Instagram uma montagem com o goleiro Manuel Neuer que faz referência ao meme "todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo". A publicação ocorreu nesta sexta-feira (27), dois dias antes do confronto entre as equipes pelo Mundial de Clubes da FIFA.

Na imagem compartilhada pelo clube alemão, aparece a frase "Todo mundo vira o Neuer contra o Flamengo", em alusão direta à expressão criada pelos torcedores rubro-negros para descrever as atuações destacadas de goleiros adversários em partidas contra o time carioca.

A brincadeira do Bayern surge no contexto da proximidade do duelo entre as equipes pelo Mundial de Clubes. A postagem rapidamente viralizou entre torcedores brasileiros e alemães, gerando diversos comentários bem-humorados nas redes sociais e intensificando o clima para a partida que se aproxima.

Veja a publicação do Bayern de Munique:

Flamengo x Bayern de Munique

O confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes da FIFA acontece no domingo (27), no Hard Rock Stadium, em Miami. Quem vencer o jogo das oitavas de final encara o passar no duelo entre Paris Saint-Germain e Inter Miami.

