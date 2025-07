Após a vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, que garantiu o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes, o técnico Xabi Alonso projetou o duelo com o PSG. Em entrevista, o treinador espanhol definiu o confronto contra a equipe de Luis Enrique como "o desafio" da campanha e deixou claro o objetivo merengue: "Queremos jogar a final".

O Real Madrid enfrenta o PSG na próxima quarta-feira (9), valendo uma vaga na grande decisão do torneio.

'Será o desafio': Xabi Alonso projeta duelo com PSG

Perguntado sobre como via o confronto com o time francês, Xabi Alonso elogiou o momento do adversário, mas se mostrou focado no objetivo de sua própria equipe.

— Nunca os enfrentei. Eles têm o ritmo, tanto no jogo quanto na energia. Será o desafio — disse o técnico. — Até agora chegamos bem, competindo, e agora é o próximo passo. Queremos jogar a final.

Quando questionado sobre como irá gerenciar a situação de Mbappé, que não está 100% e pode enfrentar seu ex-clube, Xabi desconversou com bom humor: — Não sei como viveremos isso, a partir de amanhã veremos (risos).

Time do Real Madrid no Mundial de Clubes. (Foto: Angela Weiss / AFP)

'Tudo se descontrolou'

Sobre a vitória contra o Dortmund, o treinador admitiu que o time perdeu o controle no final, mas viu um lado positivo no susto.

— Controlamos bem o jogo até os 80 minutos. Tivemos chances para fazer o terceiro gol, até que tudo se agitou. Aconteceram coisas demais em pouco tempo. Celebramos estar na semi, e talvez isso sirva de alerta para a próxima vez — analisou.

— Nos primeiros 20 minutos, chegamos muito, dominando. Depois, nos faltou ter posses de bola mais longas. Concedíamos demais. Mas no final tudo se descontrolou — descreveu.

A força do grupo e o recado aos reservas

Xabi Alonso também fez questão de exaltar a força de seu elenco e a importância dos jogadores que saem do banco de reservas.

— Não são apenas os que começam, os que entram também podem ser decisivos e fizeram um bom papel. Os do banco devem viver o jogo, estar conectados para os momentos decisivos. Estamos 24 horas juntos por três semanas. Se quer café, tome duas xícaras (expressão espanhola para 'aceite o desafio por completo'). Estamos na semi, contentes — finalizou.

