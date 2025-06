Vini Jr continuará sendo crucial no Real Madrid. Ao menos, é o que planeja o técnico Xabi Alonso. Em entrevista coletiva antes do duelo com o Pachuca, pelo Mundial de Clubes, o comandante rasgou elogios ao brasileiro e reafirmou sua importância para a equipe.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Flamengo visita rival do Real Madrid no Mundial

➡️ Real Madrid toma decisão sobre uso de Mbappé no Mundial de Clubes

- Não acho que ele deva ser "trazido de volta". Ele parece bem, mas todos nós queremos torcer para que ele seja decisivo. Vinícius tem essa qualidade e esse estilo de futebol diferente e imprevisível. Quando ele consegue se divertir e se conectar com sua essência, ele ajuda muito o time - afirmou o treinador.

O camisa 7 foi titular na estreia de Alonso pelos Merengues. Porém, em atuação apagada, não conseguiu evitar o empate em 1 a 1 diante do Al-Hilal, pela primeira rodada do Grupo H do Intercontinental. A tendência é que a titularidade se repita neste domingo (22), frente aos Tuzos, com a ausência do companheiro Mbappé, que se recupera de uma gastroenterite aguda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Frente ao Crescente, Vinícius apareceu pouco e foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo. Com a bola, acertou quatro quintos dos passes que tentou, mas só conseguiu transformar as jogadas em finalização apenas uma vez.

continua após a publicidade

🔢 Números de Vini Jr em Real Madrid 1x1 Al-Hilal

⌛ 80 minutos em campo

🥅 1 finalização

🧼 40% de acerto no drible (2 de 5)

✅ 22 passes certos (28 tentados)

🧠 3 passes decisivos

✈️ 2/3 cruzamentos certos

⚔️ 2/6 duelos ganhos

🥊 2 faltas cometidas

A bola rola para Real Madrid e Pachuca neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA). Os Merengues estrearam com a igualdade diante do Al-Hilal, enquanto os Tuzos foram derrotados pelo RB Salzburg; quem vencer fica mais perto da vaga no mata-mata, que deve ser decidida na última rodada do Grupo H, na quinta-feira (26).

➡️ Real Madrid x Pachuca: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!