Vini Jr tem início tímido no Mundial e não empolga com mudança no Real Madrid

Um dos destaques do Real Madrid, Vini Jr tem um início tímido no Mundial, onde não marcou gols ou contribuiu com assistências. O brasileiro não empolga com a mudança no comando técnico com a chegada de Xabi Alonso.

No Mundial de Clubes, Vini Jr é o único jogador do sistema ofensivo do Real Madrid que ainda não participou de gols da equipe. Na competição, Gonzalo García, Bellingham, Güler e Valverde balançaram as redes, enquanto Rodrygo e até Brahim Díaz contribuíram com assistências.

Desde a virada do ano, Vini Jr disputou 33 jogos, tendo marcado apenas sete gols e contribuído com oito assistências. O atleta já vinha fazendo uma reta final de temporada sem muito brilho com Ancelotti e inicia um novo ciclo sem o destaque de outrora.

No Mundial, o brasileiro ainda tem o agravante de estar pendurado após ser punido com um cartão amarelo evitável na estreia diante do Al-Hilal. Contra o RB Salzburg, o atleta precisará ter atenção e não ser sancionado visando um possível duelo contra Manchester City ou Juventus nas oitavas de final.

Vini Jr é o 2º atleta do ataque com mais minutos do Real Madrid no Mundial

Sob comando de Xabi Alonso, Vini Jr é o segundo jogador do setor ofensivo do Real Madrid com mais minutos no Mundial de Clubes. O brasileiro já disputou 167 minutos na competição e está atrás apenas de Valverde, que não foi substituído em nenhuma das duas partidas.

Apesar da confiança, o atleta encontra dificuldade em reestabelecer sua grande fase, como no início da temporada passada. Até a virada do ano, Vini Jr havia feito 22 jogos, marcado 14 gols, contribuído com 10 assistências e conquistado dois títulos (Supercopa da Europa e Intercontinental de Clubes). Esse é o jogador que Xabi Alonso e o Real Madrid esperam recuperar.

