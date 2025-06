Técnico do Real Madrid elogia brasileiros no Mundial e manda recado a europeus

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso elogiou o nível dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes e mandou um recado para os europeus. Em coletiva, o comandante ligou o sinal de alerta para o desempenho dos adversários sul-americanos.

- Adaptar-se é importante, mas agora a gente vê equipes que não enfrentamos no dia a dia e que são muito boas. River está jogando muito bem, os brasileiros também. Antes do início, dizíamos que seria de uma maneira com os europeus e agora nossa visão se abriu.

No Mundial de Clubes, as quatro equipes brasileiras conquistaram classificação às oitavas de final do torneio. No entanto, o Boca Juniors está eliminado, enquanto Benfica e Bayern de Munique avançaram no Grupo C.

Nesta quinta-feira (26), o Real Madrid busca sua classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes. Na próxima fase, o clube espanhol pode pegar Manchester City ou Juventus, que já estão classificados, mas precisam definir suas colocações no Grupo F.

Real Madrid não tem chave definida no Mundial

Caso o Real Madrid lidere o Grupo H do Mundial de Clubes, a equipe de Xabi Alonso estará na chave do Flamengo, embora só possa enfrentar o Rubro-Negro em uma hipotética semifinal. Caso seja vice-líder, os merengues estariam na chave de Fluminense, Palmeiras e Botafogo.

