O Real Madrid usou suas redes sociais para relembrar uma vitória por 5 a 3 sobre o Santos de Pelé, no Santiago Bernabéu. A partida aconteceu há 66 anos, no dia 17 de junho de 1959. A partida marcou a despedida de Miguel Muñoz do gramados, ídolo da equipe espanhola.

O jogador defendeu o Real Madrid de 1948 a 1958, jogou 605 partidas e conquistou duas Champions League. Para sua despedida dos gramados, a equipe espanhola chamou o Santos, conhecido na época por ser um dos melhores times do mundo.

Em seu perfil no X, o Real Madrid estacou o resultado e publicou uma foto do jogador ao lado de Pelé. O Santos respondeu: "Uma grande partida, com grandes estrelas, em um grande cenário. Saludos, Madrid".

💫 ¡Hace 66 años, Pelé jugó con el Santos el homenaje a Miguel Muñoz en el Bernabéu! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2025

Real Madrid homenageou partida contra o Santos nas redes sociais (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Cheio de craques

A partida reuniu grandes nomes do futebol dos dois lados. O Santos contou com jogadores históricos como Zito, Dorval, Pepe, Coutinho e Pelé. Já o Real Madrid teve em campo o argentino Di Stéfano, considerado um dos maiores da história.

Pelé, Pepe, de pênalti, e Coutinho marcaram os gols do Santos, enquanto Enrique Mateos, com um hat-trick, além de Puskás e Gento, balançaram as redes pelo Real Madrid. Esse foi o único confronto oficial entre as duas equipes na história.

A década de 1950 é considerada de ouro para os clubes. O Real Madrid conquistou cinco títulos espanhóis e quatro Copas dos Campeões da Europa, enquanto o Santos brilhou com três Paulistas e o Torneio Rio-São Paulo de 1959, já com Pelé no elenco.