Xabi Alonso abre o jogo sobre situação de Rodrygo no Real Madrid

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso abriu o jogo sobre a situação de Rodrygo no início de seu trabalho na equipe merengue. O brasileiro segue com o futuro indefinido, mas foi elogiado pelo novo treinador na véspera da estreia do clube no Mundial diante do Al-Hilal.

- Posso falar até certo ponto. Eu sei o que aconteceu no fim da temporada, que não foi fácil. Ele tirou um tempo para descansar. Conversamos e o vejo com vontade de aproveitar, principalmente com a sua qualidade. Conversamos, compartilhamos e agora é colocar em prática.

Nesse início de temporada, Rodrygo não possui lugar cativo na equipe do Real Madrid de Xabi Alonso. O comandante é um admirador do jovem Arda Güler, que pode entrar no lugar do brasileiro na estreia do Mundial de Clubes.

Além disso, Rodrygo não tem permanência garantida no Real Madrid, embora tenha contrato com o clube espanhol até junho de 2028. O brasileiro é alvo de observação de grandes clubes e pode deixar a equipe merengue na janela de transferências do verão europeu.

