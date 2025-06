Falta pouco para o primeiro passo de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid. O basco, substituto de Carlo Ancelotti, iniciará sua trajetória no clube nesta quarta-feira (18), diante do Al-Hilal, na primeira rodada do Mundial de Clubes.

Mesmo sem ter sequer estreado na área técnica merengue, o comandante já teve suas primeiras dores de cabeça. Mbappé não participou da última atividade antes do duelo com os sauditas por conta de um quadro febril, mas segundo dito pelo treinador em entrevista coletiva, há certa disponibilidade para entrar em campo.

- Kylian melhorou nesta manhã, mas não foi treinar por conta do calor. Vamos ver como ele se desenvolve, precisaremos esperar para ver. Temos onze jogadores e precisamos garantir que todos estejam na mesma direção. Trabalhei com ele em todos os aspectos, mas veremos o que vai acontecer - disse Xabi.

Perguntado sobre como escalaria o camisa 9, Alonso optou por não entregar táticas e manteve a situação indefinida. Em 2024/25, o astro teve problemas de posicionamento junto a Vini Jr, já que ambos têm preferência pelo lado esquerdo do ataque, e acabou sendo sacrificado, atuando como centroavante. Apesar do deslocamento, houve efeito: foram 43 gols ao longo da jornada, marcando nos títulos da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental.

- Ele é dinâmico, não é posicional. Podemos rotacionar, principalmente em posições. Ele não é um 9 posicional, mas é um 9 que marca muitos gols - analisou o jovem comandante.

Xabi Alonso observa treino do Real Madrid às vésperas da estreia no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

🤔 Brasileiro também se torna questão para o Real Madrid no Mundial

Além dos longos desfalques no sistema defensivo que provêm da última temporada, como os lesionados Carvajal, Alaba, Éder Militão e Rüdiger, Alonso também precisou monitorar Rodrygo. O brasileiro apresentou desgaste físico e mental, e nem sequer foi convocado por Ancelotti na primeira Data Fifa do italiano pela Seleção Brasileira. Apesar do problema, tudo aparenta caminhar na direção correta.

- Sei o que aconteceu no final da temporada, que não foi fácil, mas ele se aproveitou, o que foi bom. Conversamos e vejo que ele está ansioso para se divertir, principalmente com a qualidade dele. Conversamos sobre isso, compartilhamos, e agora é hora de colocar em prática - declarou o treinador.

👀 O que vem por aí para o Real Madrid no Mundial?

O Real Madrid está no grupo H do Mundial de Clubes, e estreia nesta quarta-feira (18), diante do Al-Hilal (SAU), no Lincoln Financial Field, estádio localizado na Filadélfia. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), que completam a chave, se enfrentam logo depois, às 19h.

