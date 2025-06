Vini Jr cita Ancelotti e elogia mudança com Xabi Alonso no Real Madrid

Protagonista na vitória do Real Madrid sobre o RB Salzburg, Vini Jr elogiou sua mudança de função com Xabi Alonso. Nas duas últimas partidas, o treinador optou por utilizar o brasileiro como um segundo atacante, como já havia atuado com Carlo Ancelotti no passado.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr é exaltado pela imprensa espanhola após vitória do Real Madrid no Mundial: ‘Estelar’

- São semanas muito boas. Nós estamos ganhando confiança, tentando entender o mais rápido possível o que o Xabi quer. Eu sempre gostei de jogar mais por dentro, pois estou mais próximo do gol. Posso dar mais assistências e marcar gols. A equipe está jogando mais compacta, o que nos ajuda a pressionar melhor e atacar melhor. Joguei nessa posição com Ancelotti quando ganhamos a última Champions. Tenho que me readaptar e entender como é jogar nessa posição.

Na sequência, Vini Jr comentou sobre a disputa do Mundial de Clubes com o Real Madrid e não escondeu o desejo em conquistar o título. Além disso, o brasileiro comentou sobre ter sido eleito o melhor jogador em campo e elogiou o elenco da equipe espanhola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É um prazer jogar essa competição. É a primeira desse formato. O Real Madrid sempre quer ganhar. Espero que a gente consiga progredir para fazer bons jogos e levar esse título para o clube. O prêmio é a recompensa de todo trabalho em equipe, que me dá confiança e me ajuda.

continua após a publicidade

Com uma grande partida de Vini Jr, o Real Madrid conquistou classificação com direito a liderança do Grupo H e encara a Juventus nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O brasileiro está pendurado por conta de um cartão amarelo recebido na estreia contra o Al-Hilal.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.