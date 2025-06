O Real Madrid derrotou o RB Salzburg por 3 a 0 na última rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Com o resultado, o time espanhol passou na primeira colocação e vai enfrentar a Juventus nas oitavas de final. Com um gol e uma assistência, Vini Jr foi eleito o melhor jogador da partida e falou sobre o seu desempenho no jogo.

Vini Jr com o prêmio de melhor jogador contra o RB Salzburg (Foto: Reprodução / X)

— Boas sensações. Jogamos muito bem o primeiro tempo, mas no segundo fomos um pouco mais fracos. Algo normal pelos jogos que se aproximam, nos quais já não podemos falhar. Muito contente pelo gol e pela assistência. Mas agora vem o mais importante, e disso nós gostamos — disse o brasileiro à DAZN.

O gol de Vini Jr abriu o placar para o Real Madrid diante do Salzburg aos 40 do primeiro tempo. O brasileiro recebeu de Bellingham, driblou a marcação e chutou rasteiro com a perna esquerda para vencer o goleiro Zawieschitzky. O camisa 7 não marcava um gol há oito jogos e havia balançado as redes pela última vez em abril.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid (Foto: Franck Fife / AFP)

Nos acréscimos, Vini Jr ficou com a sobra de um corte da defesa do Salzburg, invadiu a área e tocou de calcanhar para Valverde. O camisa 8 bateu de primeira e ampliou a vantagem do Real Madrid no jogo.

Como foi o jogo entre Real Madrid e RB Salzburg?

O Real Madrid controlou o ritmo da partida, mas só conseguiu abrir o placar no fim da primeira etapa. O brilho de Vini Jr foi decisivo para dar estabilidade ao time espanhol na sequência da partida. No segundo tempo, o RB Salzburg voltou com outra postura, criou uma grande chance, mas parou em defesa de Courtois. Na reta final, Gadou errou uma saída de jogo, e Gonzalo García saiu cara a cara com Zawieschitzky e finalizou de cavadinha para balançar as redes e dar números finais ao duelo.

✅ FICHA TÉCNICA

RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid - Mundial de Clubes

3ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 22h (de Brasília).

📍 Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA).

🥅 Gols: Vini Jr, 39'/1ºT (0-1); Valverde, 47'/1ºT (0-2); Gonzalo García, 38'/2ºT (0-3)

🟨 Cartões amarelos: -

RB SALZBURG (Técnico: Xabi Alonso)

Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen e Krätzig; Diabaté (Vertessen), Diambou (Kjaergaard), Nene (Samson Baidoo) e Gloukh; Baidoo (Onisiwo) e Ratkov (Daghim).

REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger (Jacobo), Fran García; Tchouaméni, Valverde (Ceballos), Bellingham (Brahim Díaz) e Arda Güler (Modric); Gonzalo García e Vini Jr (Rodrygo).

👀 O que vem por aí?

O Real Madrid se classificou para as oitavas de final e vai ter um rival de peso na primeira fase do mata-mata no Mundial de Clubes. O time espanhol terá a Juventus pela frente na disputa por um vaga nas quartas de final.

O duelo histórico entre os gigantes da Espanha e da Itália vai acontecer na terça-feira, dia 1º de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami. A bola vai rolar para o duelo às 16h (de Brasília) e o clube classificado vai enfrentar o vencedor do confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey.