Real Madrid ganha premiação milionária com vaga nas oitavas do Mundial

O Real Madrid garantiu US$ 7,5 milhões (R$ 41,3 milhões) devido a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes. Com a vitória por 3 a 0 sobre o RB Salzburg, a equipe de Xabi Alonso garantiu a liderança do Grupo H e enfrenta a Juventus na próxima fase.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid já havia recebido US$ 38,19 milhões (R$ 210,5 milhões) por conta da participação na fase de grupos do Mundial de Clubes. Além disso, os merengues receberam mais US$ 5 milhões (R$ 27,5 milhões) devido as duas vitórias e ao empate na chave.

continua após a publicidade

Com isso, o Real Madrid já garantiu a quantia de R$ 279,3 milhões em sua participação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O clube espanhol ainda pode sonhar com uma premiação ainda maior caso vá avançando de fases na competição.

Na segunda-feira (1º), o Real Madrid volta a campo para encarar a Juventus, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Além de uma vaga nas quartas de final do torneio, o clube espanhol sonha com embolsar mais US$ 13,125 milhão (R$ 72,3 milhões).

continua após a publicidade

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões

: entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões América do Sul : US$ 15,21 milhões

: US$ 15,21 milhões Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 milhões

: US$ 9,55 milhões Oceania: US$ 3,58 milhões

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 milhões

: US$ 2 milhões Empate na fase de grupos : US$ 1 milhão

: US$ 1 milhão Oitavas de final : US$ 7,5 milhão

: US$ 7,5 milhão Quartas de final : US$ 13,125 milhão

: US$ 13,125 milhão Semifinais : US$ 21 milhão

: US$ 21 milhão Vice-campeão : US$ 30 milhões

: US$ 30 milhões Campeão: US$ 40 milhões

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.