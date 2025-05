TAS confirma a exclusão do León do grupo do Flamengo do Mundial de Clubes 2025

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) confirmou nesta terça-feira (6) a exclusão do Club León, do México, do Mundial de Clubes da FIFA 2025. A decisão foi tomada após a audiência que durou mais de sete horas realizada na segunda-feira (5), na Suíça, e encerra a tentativa do clube mexicano de reverter a punição imposta pela entidade máxima do futebol por violação das regras de multipropriedade.

Além disso, a apelação da Alajuelense, da Costa Rica, que buscava a exclusão do León e Pachuca e sua inclusão no torneio, também foi negada.

Com isso, o Mundial de Clubes terá um novo representante da CONCACAF, e a FIFA agora precisará definir quem ocupará a vaga deixada pelo León. O Grupo D da competição já conta com Flamengo (Brasil), Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia), e aguarda a definição do quarto integrante.

Em suas redes sociais, o Club León criticou duramente a decisão que o tirou do Mundial de Clubes, alegando que o processo foi injusto e sem princípios esportivos. Em nota, afirmou que as maiores vítimas foram seus torcedores e jogadores, que mereciam mais respeito.

Entenda o caso

O Club León foi excluído do torneio por conta da ligação com o Pachuca. Ambos os clubes pertencem ao mesmo grupo de investidores comandado por Jesús Martínez Patiño. A FIFA considera essa relação uma infração ao regulamento, que proíbe a participação de dois clubes com o mesmo proprietário na mesma edição do torneio — salvo em casos de conquista continental.

A exclusão foi determinada pela FIFA com base em um artigo específico do regulamento da competição. Após o recurso apresentado pelo León, a decisão final foi deixada a cargo do TAS, que agora manteve a punição.

O que acontece agora?

Segundo o jornalista César Luis Merlo, a FIFA pretende organizar um playoff entre Los Angeles FC e Club América para definir a última vaga da Concacaf no Mundial de Clubes de 2025. A ideia é promover uma partida de desempate entre o vice-campeão da Champions da Concacaf de 2023 (LAFC) e o clube mexicano melhor posicionado no ranking da confederação (América), após a exclusão do León.

De acordo com a ESPN, a partida está prevista para ocorrer em uma das seguintes datas: 21 ou 28 de maio. A decisão servirá como critério excepcional para determinar o quarto representante da região, já que os outros três — Monterrey, Seattle Sounders e Pachuca — já estão garantidos.