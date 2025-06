Três jogadores deixam o Benfica às vésperas do início do Mundial

Nesta sexta-feira (13), o Benfica anunciou mudanças no elenco que disputará o Mundial de Clubes da Fifa. Nuno Félix, Eduardo Fernandes e Rui Silva deixarão a delegação nos Estados Unidos e retornarão a Portugal.

Por outro lado, Anatoliy Trubin, António Silva, Orkun Kökcü, Vangelis Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu, Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup, Samuel Dahl e Adrian Bajrami retornaram da Data Fifa e já estão à disposição de Bruno Lage. Dessa forma, o elenco do Benfica tem 28 atletas para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Benfica anuncia compra de Samuel Dahl

Na última quinta-feira (12), o Benfica anunciou nas redes sociais do clube que exerceu a opção de compra do lateral-esquerdo Samuel Dahl. O jogador estava emprestado pela Roma e assinou com o Benfica até 2029. O jogador de 22 anos fez 28 partidas oficiais pelo Benfica e deu cinco assistências.

O Benfica começará sua jornada no grupo C do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (16), contra o Boca Juniors, no Hard Rock Satudim, na Flórida. Bayern de Munique e Auckland City, da Nova Zelândia, são os outros integrantes do grupo.

Jogos do Benfica no grupo C

Segunda-feira, 16 de junho

CA Boca Juniors x SL Benfica - Hard Rock Stadium, Miami, 18:00

Sexta-feira, 20 de junho

SL Benfica x Auckland City FC - Estádio Inter&Co, Orlando, 12:00

Terça-feira, 24 de junho

SL Benfica x FC Bayern München - Estádio Bank of America, Charlotte, 15:00