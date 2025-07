O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, voltou a comentar sobre o calendário brasileiro após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (5), na semifinal do Mundial de Clubes. No dia anterior, o treinador ficou sem resposta ao ser corrigido por um jornalista sobre o número de jogos do clube carioca nos últimos 12 meses. Desta vez, ele esclareceu sua fala, destacando a diferença no período de descanso entre os times.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O Fluminense jogou uma partida em 8 de dezembro, depois em 12 de janeiro. Naquele período, eles tiveram férias. No nosso caso, tivemos férias em junho de 2024. Eles começaram outra temporada — explicou Maresca, ao ser questionado sobre uma possível superioridade dos europeus no torneio.

continua após a publicidade

O treinador rechaçou a ideia de soberania europeia, mesmo com a final entre dois times do continente — o Chelsea enfrentará PSG ou Real Madrid.

— Não, eu não acho. As equipes da América do Sul e da Arábia Saudita mostraram que são altamente competitivas. Mas é uma realidade diferente. É outro tipo de energia. O que eles fizeram naquele mês? Tiveram férias. Os níveis são muito próximos, mas com mais energia dá para competir melhor — argumentou.

continua após a publicidade

Maresca ainda citou o atacante João Pedro, autor dos dois gols na vitória sobre o Tricolor, como exemplo do impacto positivo do descanso. O brasileiro se juntou ao elenco há nove dias, após um mês de férias entre o fim da temporada pelo Brighton e a apresentação nos Estados Unidos.

— Sabemos que ele teria qualidade decisiva, como hoje. E também estava de férias, mais descansado do que o resto da equipe. Temos que levar isso em consideração — completou o técnico.

Treinador do Chelsea, Enzo Maresca durante coletiva no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Chelsea terá calendário apertado

Com a vaga garantida na final do Mundial, o Chelsea chegará a 64 partidas na temporada. O time soma 40 vitórias, 9 empates e 14 derrotas, com o título da Conference League conquistado. A equipe londrina fará sua estreia na próxima Premier League em 17 de agosto, contra o Crystal Palace, e terá um período de férias mais curto do que o habitual por conta do calendário apertado.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.