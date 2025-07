Quem é mais rico? Veja as fortunas de Florentino Pérez e Nasser Al-Khelaifi

A semifinal do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), coloca frente a frente duas das maiores potências do futebol mundial — não apenas em campo, mas também no poder de seus bastidores.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, são figuras centrais na construção dos supertimes que estarão em campo no MetLife Stadium. Ambos possuem influência, prestígio e fortunas que se destacam mesmo entre os bilionários do esporte.

🤑 Fortunas bilionárias… com origens bem diferentes

Apesar de serem símbolos de riqueza no futebol, Florentino e Al-Khelaifi trilharam caminhos bastante distintos para alcançar esse status.

📌 Florentino Pérez

Fortuna estimada: US$ 3,8 bilhões (R$ 20,7 bilhões) Cargo: Presidente do Real Madrid desde 2000 (com uma breve pausa entre 2006 e 2009) Fonte de renda: É presidente e principal acionista da ACS (Actividades de Construcción y Servicios), uma das maiores empresas de engenharia e construção da Europa Atua há décadas como executivo de alto nível e tem forte presença na política e economia espanhola

📌 Nasser Al-Khelaifi

Fortuna estimada: US$ 8 bilhões (R$ 43 bilhões) Cargo: Presidente do PSG desde 2011 Fonte de renda: É presidente da beIN Media Group, além de membro influente do governo do Catar Atua como um dos principais representantes do Qatar Sports Investments (QSI), fundo soberano que controla o PSG

💥 Disputa de gigantes também fora de campo

💼 Florentino representa o modelo tradicional de um dirigente bilionário que mistura negócios e paixão clubística. 💸 Nasser é o rosto visível do poder econômico do Catar no futebol, com forte presença internacional e influência crescente na UEFA e na ECA (Associação Europeia de Clubes).

A semifinal do Mundial, portanto, não é apenas um confronto entre Vitinha, Démbélé, Mbappé, Vini Jr. ou Bellingham — mas também entre dois homens que moldam o futebol global nos bastidores com suas fortunas e decisões estratégicas.

