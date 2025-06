Entre os dias 01 e 10 de junho, uma janela de transferências estará aberta para que os clubes que disputarão o Mundial de Clubes da FIFA possam se reforçar. Ao mesmo tempo, algumas estrelas estão encerrando os vínculos com seus respectivos times e podem pintar na Copa do Mundo de Clubes. Veja alguns nomes.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo

O camisa 7 tem contrato com o Al-Nasr até o dia 30 de junho e já demonstrou interesse em estar no Mundial. O nome de Cristiano foi especulado em vários times que estarão presentes na competição, inclusive em Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Outros lugares que CR7 foi ventilado foram Al-Hilal, da Arábia Saudita, e em clubes mexicanos. Palmeiras e Flamengo já confirmaram publicamente não ter interesse na contratação do astro português.

➡️ José Boto comenta sobre chance do Flamengo contratar Cristiano Ronaldo para o Mundial

Cristiano Ronaldo é alvo de clubes brasileiros (Foto: Reprodução / X)

Neymar

O contrato de Neymar com o Santos também vai até o dia 30 de junho, e o jogador deixou o seu futuro em aberto. Em entrevista após a eliminação na Copa do Brasil para o CRB, o craque disse que não sabe se vai renovar o contrato com o alvinegro praiano.

continua após a publicidade

Além disso, o pai e representante do jogador afirmou que o camisa 10 chegou ao Santos para se recuperar da lesão que teve quando ainda atuava pelo Al-Hilal e entrar em campo seria apenas consequência disso.

Nesta terça-feira (3), o jornal Marca, do México, publicou que o Pachuca estaria interessado na contratação de Neymar apenas para a disputa do Mundial. A informação diz que ainda não existe uma negociação formal em andamento, mas que o clube mexicano vê com bons olhos a possibilidade de contar com o craque durante a disputa do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Equipe do Mundial de Clubes quer a contratação de Neymar, diz jornal

Neymar após a partida entre CRB x Santos pela Copa do Brasil (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Antony

O brasileiro, que pertencente ao Manchester United e fez uma grande temporada pelo Bétis, anunciou que não irá continuar no clube espanhol para a próxima temporada. O contrato de Antony com o United vai até 2027, mas o jogador não tem o futuro definido ainda.

A princípio, Antony volta ao Manchester United no início da próxima temporada, mas existe uma boa chance de ser negociado pelo clube inglês. O Atlético de Madrid, que está no grupo do Botafogo no Mundial de Clubes, é um dos interessados no brasileiro. Segundo a imprensa inglesa, o United só aceitaria uma proposta a partir dos 50 milhões de euros (322 milhões de reais) pelo jogador.

(Foto: Reprodução/X)

Pogba

Campeão da Copa do Mundo pela França em 2018, Paul Pogba está sem clube desde que enfrentou uma suspensão de 18 meses por doping. O atleta ficou livre para assinar com qualquer clube em março, mas até o momento, o volante segue livre no mercado. Pogba não joga desde o dia 03 de setembro de 2023, na vitória de 2 x 0 da Juventus sobre o Empoli pelo Campeonato Italiano.

(Foto: Marco Bertorello/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kyle Walker

Em fim de contrato com o Manchester City, Walker não está nos planos de Pep Guardiola para o Mundial de Clubes. O treinador já declarou publicamente que não conta com o lateral. O inglês disputou a última temporada pelo Milan, mas o contrato de empréstimo se encerrou em maio. O vínculo do jogador com o City se encerra no fim de junho e ele ficará livre no mercado.