Apesar da vitória parcial do Manchester City por 2 a 0, com gols de Phil Foden e Jérémy Doku, o sul-aficano Thembinkosi Lorch despertou atenção dos internautas. O jogador do Wydad Casablanca protagonizou lances plásticos e uma finalização a longa distância que quase foi "o gol mais bonito da Copa do Mundo de Clubes", segundo um internauta. Confira abaixo alguns desses lances;

Thembinkosi Lorch reforçou o Wydad para o Mundial

Thembinkosi Lorch, atacante sul-africano foi emprestado por seis meses para o Wydad Casablanca pensando na disputa do Mundial. Ex-Orlando Pirates e Mamelodi Sundowns, Lorch acumula títulos e prêmios individuais em seu país e agora vive o desafio de competir globalmente.

- Estou muito feliz de jogar o Mundial de Clubes. Vamos ter partidas fantásticas contra grandes times - disse o atleta.

O Manchester City no Mundial de Clubes

O Manchester City chega ao Mundial de clubes para tentar salvar uma temporada abaixo das expectativas de Pep Guardiola. Após terminar em terceiro na Premier League e sem títulos, a equipe veio forte no mercado de transferências e anunciou quatro reforços para a disputa do Mundial.