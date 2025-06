Fifa Fan Zone recebeu 70 mil torcedores na fase de grupos do Mundial de Clubes

Passados os dez primeiros dias do Mundial de Clubes, a torcida brasileira já tem o que comemorar, com todos os times nacionais classificados para a próxima fase, que começa neste sábado (28). E a Fan Zone oficial, no Rio de Janeiro, recebeu cerca de 70 mil pessoas ao longo de toda a primeira fase, com a exibição de 17 partidas na arena erguida na Praia de Copacabana.

O evento continuará nas oitavas de final, a partir deste sábado, com transmissões de todas as partidas dos times brasileiros.

- O público vem lotando a Fan Zone a cada partida, em um clima de muita celebração, paz e alegria. Vemos muitas famílias, turistas de outros estados e até estrangeiros com camisas de seus clubes. No fim de semana, começam as oitavas de final, com a participação certa de Flamengo, Botafogo e Fluminense, e a tendência é de casa cheia - prevê Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport, agência de markting esportivo organizadora do evento.

O maior público foi registrado no dia 20 de junho, no jogo Flamengo 3 X 1 Chelsea, quando cerca de dez mil pessoas transitaram pela Fan Zone do Mundial de Clubes ao longo das seis horas de evento. A capacidade de público da arena é de 7 mil pessoas simultaneamente, com entrada gratuita e transmissão dos jogos em dois telões de LED de 10m x 5,5m

Além dos jogos, a Fifa Fan Zone recebe atrações musicais em todos os jogos, e o público já se divertiu com shows de nomes como Dudu Nobre, DJ Marlboro, Arlindinho, entre outros. A Betano, marca que apresenta o evento, também elaborou estandes com desafios para o público.

Torcida do Botafogo assiste a jogo do Mundial de Clubes em Copabacana (Foto: Alexandre Loureiro/Effect Sport)

Torcida do Fluminense assiste a jogo do Mundial de Clubes em Copabacana (Foto: Daniel Ramalho/Effect sport)

Programação dos próximos jogos da Fan Zone do Mundial de Clubes 2025

28 de junho - sábado

11h – Abertura

11h45 – Show – Botafogo Samba Clube}

13h – Botafogo x Palmeiras

17h – Benfica x Chelsea

29 de junho - domingo

12h – Abertura

13h – PSG x Inter Miami

14h40 – Show – Fla Manguaça

15h45 – Show – DJ Marlboro

17h – Flamengo x Bayern de Munique

30 de junho – segunda-feira

14h – Abertura

14h45 – Show – Fanfarra Festiva Tricolor

16h – Fluminense x Inter Milão