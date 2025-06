Palmeiras encerra jejum e não perdoa Botafogo na web após vitória no Mundial

O Palmeiras, nas redes sociais, não deixou passar despercebido a vitória contra o Botafogo e a eliminação do rival no Mundial de Clubes. Com a vitória por 1 a 0, gol marcado por Paulinho, no primeiro tempo da prorrogação, o Alviverde avança as quartas de final da competição e, de quebra, encerra um jejum de cinco jogos sem vitória contra a equipe carioca. O resultado resultou em diversas provocações no X.

Paulinho comemora com os companheiros após marcar o primeiro gol durante a partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre Palmeiras e Botafogo, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Na web, o Alviverde publicou diversos memes zoando o Botafogo e provocou o rival. Com emojis fazendo referência ao suposto tamanho do clube carioca, passeio com cachorro na Disney, plantão da Globo e a menções ao bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, local da sede associativa do time.

No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio. O time paulista agora espera o vencedor de Benfica-POR e Chelsea-ING, para saber quem será o rival da próxima sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.