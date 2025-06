Jornalista critica atitude da torcida do Flamengo: ‘Que sentido faz isso?’

A torcida do Flamengo foi até o aeroporto, nesta quarta-feira (11), se despedir da equipe que vai jogar o Mundial de Clubes da Fifa. Porém, a cena que mais chamou a atenção, foram os torcedores hostilizando Gerson, que tem saída encaminhada para o Zenit, da Rússia.

O jornalista André Kfouri, da ESPN, não curtiu a atitude dos torcedores do Flamengo que foram até o Galeão e hostilizaram o meia da Seleção Brasileira. Além dos xingamentos, alguns levaram uma cédula falsa de três reais com o rosto do Gerson.

— É a decisão de um jogador, de jogar em outro lugar. Quem tem o direito de opinar sobre uma decisão profissional e pessoal de outro? O cara ir lá e levar uma nota? Porque o Gerson renovou recentemente? Ai ele é um traidor da nação? - Começou André Kfouri.

- Quem são os defensores da instituição? Para falar de um jogador que atuou, suou, fez gol, deu assistência, se machucou. Um jogador que deixou suas impressões digitais nas taças que o Flamengo ganhou recentemente. Menos, bastante menos - completou o jornalista.

Ex-Flamengo manda recado para Gerson sobre ida para a Rússia

Também na ESPN, Zinho falou sobre o momento da carreira do meio-campista Gerson e relatou sua experiência pessoal na Rússia. O conflito atual que o país vive também foi pauta.

— Eu não iria não. No lugar dele, não iria. Não estou falando só de Seleção Brasileira, mas também de qualidade de vida. Com todo respeito, mas eu não gostei da Rússia na estadia que eu tive lá. Tem que pensar no conflito, que não acaba nunca, nas competições que os clubes russos não jogam - comentou o ex-atleta.

— Não falei de parte financeira. Eu não gostaria de levar a minha família para morar em um lugar que vive esse conflito todo. Ele joga em um dos maiores clubes do mundo, tem um dos maiores salários do elenco, é o capitão, é um ídolo - concluiu Zinho.

Gerson aceita proposta do Zenit

O meia Gerson aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, e vai deixar o Flamengo após o Mundial de Clubes. O clube de São Petersburgo já depositou a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual). A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Na Europa, o "Coringa" vai triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030. Porém, o jogador exigiu que a transferência se concretizasse apenas depois da competição intercontinental, que terá início no sábado (14), nos Estados Unidos.