Quantos Mundiais de Clubes o Flamengo conquistou?

O Flamengo é um dos clubes mais vitoriosos e populares do futebol brasileiro, com títulos expressivos em diversas competições nacionais e internacionais. Entre as conquistas mais cobiçadas está o Mundial de Clubes, torneio que reúne os campeões continentais de diferentes regiões do planeta. A pergunta que muitos torcedores e curiosos fazem é: quantos Mundiais de Clube o Flamengo conquistou?

A história do clube da Gávea no torneio tem momentos memoráveis, como a consagração em 1981 diante de um gigante europeu. Naquela ocasião, o time comandado por Zico brilhou intensamente em solo japonês. Desde então, o rubro-negro voltou a disputar edições recentes do Mundial, buscando ampliar seu histórico de conquistas internacionais.

Com a oficialização feita pela FIFA em 2017, reconhecendo os campeões da antiga Copa Intercontinental como campeões mundiais, o título de 1981 passou a figurar oficialmente como um título mundial. Essa decisão foi fundamental para valorizar ainda mais a história do clube carioca no cenário global.

Além da glória de 1981, o Flamengo também disputou as edições do Mundial de Clubes da FIFA em 2019 e 2022, ficando próximo de conquistar o troféu novamente, mas sendo superado nas fases finais por adversários europeus.

Flamengo campeão mundial em 1981

A única vez em que o Flamengo conquistou o título mundial de clubes foi em 1981, na antiga Copa Intercontinental. A competição colocava frente a frente o campeão da Taça Libertadores da América contra o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA. Naquele ano, o time brasileiro enfrentou o Liverpool, da Inglaterra, em partida única realizada no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão.

O Flamengo não deu chances ao adversário europeu. Com uma atuação histórica, venceu o Liverpool por 3 a 0, com gols marcados por Nunes (2) e Adílio. O grande nome da partida foi Zico, maestro do meio-campo rubro-negro, que deu duas assistências e comandou o time com maestria. Essa vitória consagrou uma das gerações mais talentosas da história do clube carioca.

Com esse triunfo, o Flamengo se tornou o segundo clube brasileiro a conquistar um título mundial, depois do Santos de Pelé. Por décadas, o título de 1981 foi considerado um título intercontinental, mas com prestígio de Mundial entre torcedores e especialistas.

Reconhecimento oficial da FIFA em 2017

Em outubro de 2017, a FIFA anunciou o reconhecimento oficial da Copa Intercontinental como um título equivalente ao Mundial de Clubes. Com isso, todos os campeões do torneio intercontinental entre 1960 e 2004 passaram a ser considerados campeões mundiais pela entidade máxima do futebol.

Esse reconhecimento consolidou a conquista do Flamengo de 1981 como um título mundial, validando o feito histórico diante do Liverpool. A decisão também afetou outros clubes brasileiros, como Santos, Grêmio e São Paulo, que venceram a competição nos anos anteriores à criação do formato atual do Mundial de Clubes da FIFA, em 2000.

Outras participações no Mundial

Após a glória de 1981, o Flamengo voltou a disputar o Mundial de Clubes da FIFA em duas ocasiões. Em 2019, o rubro-negro enfrentou novamente o Liverpool na final, após vencer o River Plate na Libertadores. A final em Doha, no Catar, foi equilibrada e decidida apenas na prorrogação, com vitória dos ingleses por 1 a 0, gol de Roberto Firmino.

Em 2022, o Flamengo voltou ao torneio após conquistar a Libertadores daquele ano. No entanto, foi derrotado na semifinal pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2, e terminou na terceira colocação ao vencer o Al Ahly, do Egito, por 4 a 2.

Portanto, oficialmente, o Flamengo possui um título mundial de clubes, conquistado em 1981, na Copa Intercontinental. Apesar das boas campanhas recentes, o clube ainda busca repetir o feito histórico da Era Zico em edições futuras do Mundial de Clubes da FIFA.