Cidade-base do Flamengo no Mundial recebe evento de anime; local fica em frente ao hotel rubro-negro

Atlantic City, cidade em Nova Jersey, é a casa do Flamengo no Mundial de Clubes. Afinal, o Rubro-Negro está hospedado no local, que conta com uma vasta opções de cassinos e uma orla que atrai visitantes de metrópoles vizinhas. O time brasileiro, no entanto, divide as atenções locais com outro grupo: do anime. Um evento ligado aos fãs de "Dragon Ball" acontece em frente ao hotel do clube carioca.

O "Kameha Con" reúne centenas de amantes do desenho japonês, que conta as histórias do protagonista Son Goku. Para entrar no centro de convenção, localizado do outro lado da calçada do Sheraton Atlantic City, os fãs usam roupas ligadas ao mangá.

Evento de anime em Atlantic City, cidade-base do Flamengo no Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Muitos visitantes, inclusive, estão hospedados no hotel do Flamengo. Ou seja, a movimentação é grande na porta do edifício, que conta com um alto esquema de segurança para o Rubro-Negro.

Fãs do anime no hotel do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O que o evento impacta no Flamengo em Atlantic City?

O evento, que acontece do dia 13 até o dia 15 de junho, não gera tanto impacto na rotina do Flamengo. Afinal, o clube carioca deixa o hotel apenas para realizar treinamento na universidade de Stockton. Aliás, para fazer esse deslocamento, que leva cerca de 25 minutos de ônibus, os rubro-negros contam com uma grande escolta policial (cinco carros).

Neste domingo, especificamente, o Flamengo, na parte da tarde, vai de ônibus para Filadélfia, sede da estreia contra o Espérance. Pela manhã, às 10h30 (de Brasília), realiza o último treino antes da partida.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

