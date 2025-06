Flamengo ganha dúvida para estreia do Mundial; veja provável escalação

ATLANTIC CITY (EUA) — Filipe Luís ganhou novo problema para definir a escalação do Flamengo para a estreia do Mundial de Clubes, diante do Espérance, da Tunísia, na próxima segunda-feira (16). Alex Sandro ficou fora de parte da atividade com o restante do elenco no treino deste domingo (15) e é dúvida para o primeiro jogo do Rubro-Negro na competição.

continua após a publicidade

➡️ Bastidores: Como evento de anime em Atlantic City impacta no planejamento do Flamengo?

O lateral-esquerdo foi poupado de dois dos três treinos anteriores do Fla em Atlantic City por conta de desgaste; ele vem de sequência de oito partidas consecutivas, sendo duas pela Seleção Brasileira. No treinamento desta manhã, o defensor realizou trabalho de reforço na academia e entrou no gramado após o grupo, se juntando à atividade coletiva momentos depois do início.

Além disso, a reportagem do Lance! observou conversa entre Alex Sandro e o chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sassaki, antes do treino. O camisa 26 será reavaliado para definir se tem condições de jogo. Caso o titular não possa atuar, a tendência é que Guillermo Varela ganhe lugar no time, mas Ayrton Lucas também é opção.

continua após a publicidade

Alex Sandro faz atividade individual no último treino do Flamengo antes da estreia no Mundial de Clubes e é dúvida na escalação (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Preocupações do Flamengo para a estreia do Mundial

Se Alex Sandro é dúvida, Nico de la Cruz será desfalque do Rubro-Negro contra o Espérance. O meio-campista segue tratando a entorse no joelho esquerdo que o afasta dos gramados desde o dia 18 de maio, quando deixou o clássico com o Botafogo lesionado. É provável que ele nem sequer fique no banco de reservas para a estreia, mas tem chances de retornar diante do Chelsea.

Na vaga do uruguaio, o Flamengo pode ter a estreia de Jorginho. O ítalo-brasileiro é o favorito para atuar ao lado de Erick Pulgar no meio-campo. Contudo, Allan também foi testado e é alternativa para iniciar a partida.

continua após a publicidade

Por fim, o ataque rubro-negro tem disputas. Bruno Henrique deve ser o titular no comando de ataque, com Pedro no banco de reservas. Por usa vez, Gonzalo Plata está recuperado do edema no joelho direito e está à disposição de Filipe Luís, mas briga por posição com Luiz Araújo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Provável escalação do Flamengo contra o Espérance

Ainda com indefinições, a provável escalação do Flamengo para a estreia no Mundial de Clubes tem: Rossi; Wesley, Ortiz, Pereira e Varela (Ayrton Lucas/Alex Sandro); Pulgar e Jorginho (Allan); Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo (Plata); Bruno Henrique (Pedro).

Clima no último treino do Flamengo antes da estreia

A temperatura esfriou em Atlantic City, cidade em que o Rubro-Negro está baseado durante a disputa do Mundial de Clubes. No momento do treino, a sensação térmica era de 16° C, com chuvisco. Para a estreia diante do Espérance, na Filadélfia, a previsão é de chuva fraca.

➡️ Mundial: cinco atletas do Flamengo são submetidos a antidoping surpresa nos EUA