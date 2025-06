Qual o tamanho da fortuna de Todd Boehly, dono do Chelsea e rival do Flamengo?

Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), em um dos duelos mais esperados da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Se dentro de campo o confronto promete equilíbrio, fora dele o Chelsea conta com o apoio de uma das maiores fortunas do futebol mundial: o bilionário norte-americano Todd Boehly, coproprietário do clube inglês.

🧠 Quem é Todd Boehly?

Nascido nos Estados Unidos, Boehly é um investidor, empresário e filantropo. Formado pela William & Mary University e com MBA em Finanças na London School of Economics, iniciou sua carreira na área financeira e se destacou ao fundar a Eldridge Industries, um conglomerado com investimentos em diversos setores — como mídia, esportes, seguros e tecnologia.

💸 Fortuna bilionária

De acordo com a lista mais recente da revista Forbes, Todd Boehly é dono de uma fortuna estimada em US$ 8,5 bilhões (cerca de R$ 46,6 bilhões), o que o coloca na 371ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo. Desde 2022, o empresário quase dobrou seu patrimônio, com um aumento estimado em US$ 4 bilhões.

⚽ A chegada ao Chelsea

Em 2022, após a saída do russo Roman Abramovich, Boehly liderou o consórcio que adquiriu o Chelsea Football Club por cerca de US$ 3 bilhões (R$ 15,2 bilhões). A transação foi realizada por meio da BlueCo, uma entidade que Boehly compartilha com outros investidores, como Clearlake Capital. Desde então, o clube inglês se tornou um dos mais ativos do mercado europeu, com altos investimentos em jogadores e reformulações no departamento de futebol.

