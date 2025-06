FILADÉLFIA (EUA) - O Flamengo e o Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20) pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. No Grupo D, os dois times brigam pela liderança e podem até garantir uma vaga nas oitavas de final em casa de vitória.

Antes do jogo, que será disputado no Lincoln Financial Field, os torcedores do Flamengo fizeram uma grande festa do lado de fora do estádio. Os rubro-negros cantaram o hino do clube e provocaram a torcida do Vasco. Veja abaixo.

Os torcedores do Chelsea que passavam pelos arredores do estádio no momento da festa dos flamenguistas aprovaram a empolgação dos brasileiros. A reportagem do Lance! flagrou vários apoiadores do time inglês filmando e fotografando os cânticos dos rubro-negros. Veja:

Torcedor do Chelsea filma festa da torcida do Flamengo no Mundial (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Além da festa, os torcedores do Flamengo fizeram um churrasco antes do duelo com o Chelsea. Os rubro-negros se organizaram nos arredores do Lincoln Financial Field se apropriaram dos espaços no entorno do estádio para passar energias positivas na busca pela classificação, com direito à fumaça, bandeiras e muito batuque. Rolou até o bom e velho churrasco, que, de fato, transformou o Lincoln Financial Field em um verdadeiro Maracanã.

Expectativa de grande público para Flamengo x Chelsea

O número de flamenguistas do lado de fora do estádio era bem maior do que de ingleses, o que pode ser um indicativo de casa cheia com maioria de rubro-negros. A impressão é que tem muito mais gente do que contra o Espérance. Torcedores de outros clubes como Grêmio e Corinthians se juntaram aos brasileiros para acompanhar a partida.

Mas teve provocação também, principalmente aos rivais. Alguns torcedores levaram bandeiras em alusão ao Vasco e outros aproveitaram o embalo para brincar com os fãs do time inglês.

Vale lembrar que o estádio também foi palco da primeira partida do Flamengo no Mundial, contra o Espérance. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 diante de mais de 25 mil torcedores.