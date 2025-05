O Fluminense encara o Borussia Dortmund na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Os dois times estão no Grupo F e fazem sua estreia no torneio na terça-feira, dia 17 de junho. Neste final de semana, o clube alemão entrou em campo pela penúltima rodada da Bundesliga e venceu.

O rival do Tricolor Carioca derrotou o Bayer Leverkusen por 4 a 2, de virada, jogando fora de casa. Adeyemi marcou o terceiro gol do seu time na partida e foi entrevistado pelo Charla Podcast depois do jogo. O atacante alemão respondeu algumas perguntas e falou sobre o Fluminense.

Adeyemi comemora gol marcado pelo Borussia Dortmund (Foto: Reprodução / X)

— Conheço o time, eles jogam com muito ímpeto. Eu ouvi e vi alguns vídeos. Somos um bom time e tomara que a gente ganhe o jogo — disse.

Os dois clubes vão se enfrentar pela primeira vez na história e Adeyemi deve ser um dos titulares do time alemão. Perguntado sobre o que espera do jogo e do torneio, o atacante celebrou a possibilidade de enfrentar um clube brasileiro e citou Thiago Silva.

— Acho que é muito bom jogar na América contra times diferentes, times do Brasil, por exemplo. Nosso foco com certeza é vencer os três jogos. Eu acho que joguei contra ele (Thiago Silva) uma vez, ele é um monstro, mas é um pouco mais velho.

Adeyemi realmente enfrentou Thiago Silva uma vez, pelas oitavas de final da Champions League de 2022/23. O atacante marcou o gol da vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0, mas o time alemão acabou eliminado pelo Chelsea. Na temporada 2024/25, Adeyemi tem 20 participações diretas em gol em 35 jogos, com 12 gols e 8 assistências.

Fluminense x Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense x Borussia Dortmund

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey