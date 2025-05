Adversário do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes, o Espérance de Túnis chega embalado para a competição. No último domingo (11), o clube conquistou de forma antecipada o título do Campeonato Tunisiano, o 34º de sua história, reforçando seu status como o maior campeão nacional e uma das principais forças do continente africano.

Um dos destaques da equipe é o atacante brasileiro Rodrigo Rodrigues, ex-Juventude, que concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e comentou sobre a expectativa de enfrentar gigantes como Flamengo e Chelsea na competição internacional marcada para acontecer em 2025.

— Na minha opinião, não tem grupo fácil. Enfrentar Flamengo e Chelsea vai exigir o nosso melhor, mas também somos uma potência da África. Sabemos que o futebol é imprevisível, então vamos nos preparar da melhor forma possível - afirmou o centroavante, que chegou ao clube tunisiano em 2023.

Confira a entrevista completa de Rodrigo Rodrigues

Torcida Fanática

Rodrigo também falou sobre a paixão da torcida do Espérance, conhecida por acompanhar o time em qualquer lugar do mundo.

- É uma torcida extremamente fanática. Seja na África do Sul, no Egito ou até em outros continentes, eles viajam para apoiar. Quando andamos nas ruas, eles pedem fotos, buscam o contato. No norte da África, o futebol é vivido com muito fanatismo - destacou o jogador.

Rodrigo Rodrigues em campo pelo Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

Expectativa para o Mundial

A preparação para o Mundial, segundo o atacante, ainda não está em foco total devido aos compromissos finais da temporada local, como a Copa da Tunísia.

- A gente ainda não está estudando os adversários diretamente, pois estamos focados no fim do Campeonato Tunisiano e na Copa. Quando essas competições terminarem, vamos ter um período de preparação e análise. O importante é estar bem fisicamente para fazer bons jogos - disse Rodrigo.

O Espérance estreia contra o Flamengo na fase de grupos. A chave ainda conta com o Chelsea (Inglaterra) e aguardará a definição da última vaga entre Club América (México) e Los Angeles FC (Estados Unidos).