Cerca de 150 Torcedores de Chelsea e Manchester City serão impedidos de viajar para o Mundial de Clubes, que acontecerá entre 15 junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, em formato inédito. Os fãs foram submetidos a uma ordem de proibição de futebol, e não vão poder acompanhar suas equipes no torneio. A decisão aconteceu nesta quarta-feira (2), pelo Ministério do Interior da Grã-Bretanha.

Os torcedores selecionados de Chelsea e City em questão têm histórico de conduta violenta em estádios. Para prevenir desordens relacionadas no Mundial, eles já estão sujeitos a uma ordem de proibição por comportamento anterior serão forçados a entregar seus passaportes à polícia de 9 de junho a 13 de julho. A punição está relacionada a agressões, invasões de campo, uso de pirotecnia e crimes de ódio online relacionados ao futebol.

O Chelsea está no grupo D no Mundial de Clubes, acompanhado por Flamengo, Espérance de Tunis e um quarto time que vai substituir o León, do México. O City, por sua vez, encara o Wydad Casablanca, o Al Ain e a Juventus pelo grupo G.

Grupos e adversários de brasileiros no Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)*

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)

