FILADÉLFIA (EUA) – O clima de decisão já tomava conta dos arredores do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nesta sexta-feira (20), horas antes do confronto entre Flamengo e Chelsea, válido pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. Em busca da liderança da chave, a partida marcada para as 15h (horário de Brasília) foi precedida por uma verdadeira festa Rubro-negra, que chamou a atenção de quem circulava pelo estádio — inclusive torcedores de outros clubes brasileiros.

Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Entre eles, um torcedor do Sport Recife, vestido com a camisa do clube pernambucano, chamou a atenção por seu entusiasmo. Questionado se estaria torcendo para o Flamengo no duelo contra os ingleses, Pedro, que nasceu em Recife, mas mora em Massachusetts, respondeu sem hesitar:

- Claro. Independente do time, tem que torcer para o Brasil.

Escalação do Flamengo para enfrentar Chelsea desagrada torcedores: 'Não entendi'

O torcedor também comentou sobre a surpreendente vitória do Botafogo sobre o PSG, ocorrida na véspera, e destacou o orgulho pelo desempenho dos brasileiros no Mundial:

- Ontem ninguém dava moral para o Botafogo. Se você ver a internet, tinha meme zoando. E eles foram lá, surpreenderam todo mundo e venceram.

Torcida do Flamengo lota o Lincoln Financial Field (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Confronto direto ou saldo de gols? Quais são os critérios de desempate do Mundial

Animado com a atmosfera e confiante na força da torcida brasileira, o rubro-negro recifense arriscou até um palpite para o jogo entre Flamengo e Chelsea

- Acho que o Flamengo tem que fazer um gol e segurar, que nem o Botafogo fez ontem.

Mas o momento mais divertido da conversa ficou para o fim. Ao ser perguntado quem é o campeão brasileiro de 1987, o torcedor apenas apontou com convicção para o escudo do Sport estampado no peito e falou: “Eu não digo nada.”

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Flamengo e Chelsea: duelo por vaga na próxima fase do Mundial

Com ambos os times vencendo por 2 a 0 na estreia — o Flamengo contra o Espérance (TUN) e o Chelsea diante do LAFC (EUA) —, o confronto desta sexta pode definir o caminho de um dos favoritos rumo ao mata-mata. O Rubro-Negro, inclusive, entra em campo com uma pequena vantagem nos critérios disciplinares: levou apenas um cartão amarelo na estreia, contra três dos ingleses.