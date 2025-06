Craque fica fora de Flamengo x Chelsea, e torcida fica na bronca

Nesta sexta-feira (20), Flamengo x Chelsea agitam a tarde de Mundial de Clubes da Fifa. O Rubro-Negro ganhou um desfalque de última hora, já que Nicolas De la Cruz está fora da partida, e a torcida do Flamengo não curtiu.

Esse duelo entre gigantes pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa começa às 15h (de Brasília). A partida no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming, Globo e SporTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

Imediatamente após a notícia de que De la Cruz ficaria de fora do jogo, a torcida rubro-negra começou a se manifestar nas redes sociais. Desde que chegou ao clube, em 2024, o meia tem convivido com problemas físicos. Veja a reação da torcida do Flamengo.

Arrascaeta e De La Cruz comemorando gol pelo Flamengo/Cole Palmer em ação pelo Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo e Reprodução/Chelsea)

Veja reação da torcida rubro-negra ao saber que De La Cruz ficou de fora de Flamengo x Chelsea

Os times estão escalados para a partida do Mundial

O Flamengo tem escalação definida para o duelo contra o Chelsea na segunda rodada da fase de grupos Mundial de Clubes nesta sexta-feira (20). O Rubro-Negro vai encarar o time londrino com mudanças em relação à equipe que iniciou a partida contra o Espérance, da Tunísia.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

As primeiras mudanças acontecem na defesa. Varela e Léo Ortiz deixam a equipe titular para dar lugar a dupla formada por Wesley e Danilo, que atuarão na lateral direita e na zaga, respectivamente. O retorno de Alex Sandro ao time titular não aconteceu, mas o lateral-esquerdo, que não foi relacionado para a estreia, inicia a partida entre os reservas.

Além de Alex Sandro, o ataque do Flamengo chega com mudanças. Filipe Luis decidiu substituir Pedro por Gonzalo Plata no comando do ataque. A mudança deve dar mais mobilidade ao setor ofensivo do Rubro-Negro.

Escalação do Flamengo

Com novidades e desfalques, o Flamengo está escalado para enfrentar o Espérance com: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Plata.

Escalação do Chelsea

Por sua vez, o Chelsea também chega com novidades no time titular para encarar o Flamengo. O time londrino enfrentou o Los Angeles FC com uma equipe mista e vai com força máxima para o duelo com o Rubro-Negro. O treinador Enzo Maresca promoveu entradas de Enzo Fernández, Malo Gusto e Chalobah. Além disso, Liam Delap, novo reforço dos Blues, vai para sua primeira partida como titular no ataque do Chelsea.

O Chelsea vai a campo com o seguinte time: Robert Sánchez; Reece James, Levi Colwill, Chalobah, Malo Gusto, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Cole Palmer e Moises Caicedo; Pedro Neto e Liam Delap