A escalação do Flamengo para enfrentar o Chelsea pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Os 11 iniciais escolhidos por Filipe Luís geraram insatisfação na web. Confira a escalação do Flamengo e sua repercussão na web;

Escalações do Flamengo e Chelsea

Com novidades e desfalques, o Flamengo está escalado para enfrentar o Espérance com: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Plata.

O Chelsea vai a campo com: Robert Sánchez; Reece James, Levi Colwill, Chalobah, Malo Gusto, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Cole Palmer e Moises Caicedo; Pedro Neto e Liam Delap.

