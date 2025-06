Jogador do Monterrey sobre partida contra o Borussia: ‘Podemos competir com qualquer um’

O Monterrey chega com moral para as oitavas de final do Mundial de Clubes, após uma campanha surpreendente na fase de grupos. Com direito a empate contra a poderosa Inter de Milão e vitória convincente sobre o Urawa Reds, os mexicanos encaram o Borussia Dortmund nesta terça-feira (1), às 22h (de Brasília), em Atlanta, sonhando alto na competição. E o principal articulador da equipe, o espanhol Sergio Canales, garante: o Monterrey pode enfrentar qualquer adversário de igual para igual.

continua após a publicidade

— Acima de tudo, temos que ter tranquilidade de confiar no que estamos fazendo. Em partidas como as que disputamos na fase de grupos, já tiramos o peso de acreditar que somos capazes. Estamos todos confiantes de que podemos competir com qualquer um — afirmou o meio-campista, que já vestiu a camisa do Real Madrid e dividiu vestiário com estrelas como Kaká e Cristiano Ronaldo.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Apesar do favoritismo alemão, o Monterrey mostra consistência no torneio. Comandado por Domenec Torrent, ex-treinador do Flamengo e discípulo de Pep Guardiola, o time ainda não perdeu na competição. Foram dois empates — contra Inter de Milão e River Plate — e uma goleada sobre o Urawa Reds, garantindo a vaga entre os 16 melhores da competição.

continua após a publicidade

➡️Zagueiro do Dortmund analisa times da América e alerta sobre Monterrey

Mas o duelo com o Borussia promete ser o maior desafio até aqui. Ciente da dificuldade, Canales alerta para a necessidade de máxima concentração diante de um adversário conhecido pela força física, velocidade e intensidade.

— Vamos enfrentar uma equipe de ponta. Os times alemães são muito fortes e têm muita velocidade. Temos que estar preparados para um tipo de partida que vai nos exigir muito, com jogadores de alto nível no meio e no ataque. Temos que nos preparar e nos concentrar para nos ajudarmos em campo e, sobretudo, não sofrer gols — completou o camisa 10.

continua após a publicidade

Sergio Canales na partida contra o River Plate no Mundial de Clubes (Foto: Stu Forster/Getty Images via AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A equipe vencedora do confronto entre Monterrey e Borussia Dortmund garante vaga nas quartas de final e segue viva na busca pelo título mundial. A bola rola nesta terça-feira (1), às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.