Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras enviaram uma carta conjunta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando o adiamento de seus jogos da 12ª rodada do Brasileirão. O pedido se deve à proximidade das partidas com o Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos.

Os clubes justificaram o pedido considerando o fuso horário, deslocamento e adaptação aos locais em que jogarão o Mundial, conforme informado pelo O Globo. O Palmeiras será o primeiro brasileiro a estrear na competição, com jogo marcado para 15/6, às 19h contra o Porto. No mesmo dia, o Botafogo enfrenta o Seattle Sounders, às 23h. No dia 16, é a vez do Flamengo entrar em campo contra o Espérance e, por fim, o Fluminense joga contra o Borussia Dortmund no dia 17.

A sede dos primeiros compromissos do Tricolor e do Verdão será Nova Jersey, cujo fuso é menos uma hora em relação ao horário de Brasília. O Rubro-Negro, que jogará na Filadélfia, tem o mesmo fuso. O Alvinegro será o mais prejudicado neste quesito, já que Seattle são menos quatro horas.

Datas do Brasileirão

As partidas da 12ª rodada estão previstas para o dia 11 de junho, menos de uma semana antes do Mundial de Clubes. Com isso, as equipes pedem o adiamento dos seguintes jogos: Botafogo x Mirassol; Fluminense x Ceará; Palmeiras x Juventude; Sport x Flamengo.

Exclusão do León

Alegando possível conflito de interesses, a Fifa decidiu excluir o León do Mundial de Clubes. Isso porque o clube mexicano tem o mesmo dono que o Pachuca. Com isso, há uma vaga indefinida no grupo do Flamengo, que também conta com Chelsea e Espérance de Tunis.

Inicialmente, a vaga seria do América do México, terceiro colocado no ranking da Concacaf, mas uma regra do torneio impede que mais de um clube do mesmo país participe, exceto quando se trata de campeões continentais em mais de duas oportunidades nas últimas quatro temporadas – como é o caso do Brasil.