Emissora confirma transmissão do Mundial de Clubes em junho

A rádio Jovem Pan anunciou que transmitirá o Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho. A competição conta com a presença dos brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo.

Segundo a emissora, os jogos serão transmitidos ao vivo na frequência FM 100,9 e em sua rede de afiliadas pelo Brasil, além das plataformas digitais Panflix, YouTube Jovem Pan News e Jovem Pan Esportes. A cobertura contará com análises de Thiago Asmar (Pilhado) e Mauro Cezar Pereira, que trarão informações diretamente dos Estados Unidos. Os torcedores poderão acompanhar a narração e os comentários via YouTube, garantindo acesso multiplataforma à competição.

- O futebol faz parte do DNA da Jovem Pan, e essa transmissão da Copa Mundial de Clubes reforça nosso compromisso em levar ao público uma cobertura de alto nível, com grandes profissionais e uma entrega multiplataforma de qualidade. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, transmitimos a fase final da Champions League, consolidando nossa parceria com a UEFA e ampliando nossa presença nas coberturas do futebol internacional - disse Gabriel Dias, diretor de esportes da rádio.

Nesta semana, a CazéTV também anunciou a aquisição dos direitos de transmissão junto à plataforma esportiva DAZN, que sublicencia o torneio. O canal do streamer Casimiro Miguel exibirá os jogos gratuitamente no YouTube.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)