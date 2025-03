Quem enfrenta o Flamengo? Fifa avalia candidatos para vaga do León no Mundial

A Fifa decidiu excluir o León (México) do Mundial de Clubes. A entidade máxima do futebol alegou um possível “conflito de interesses”, já que o dono da equipe também é proprietário do Pachuca.

Com essa decisão, o Flamengo, um dos quatro representantes brasileiros no torneio, aguarda a definição de seu adversário no grupo, que já conta com Chelsea e Espérance de Tunis.

A Fifa ainda não anunciou o substituto do León. Inicialmente, a vaga seria do América do México, terceiro colocado no ranking da Concacaf, mas uma regra do torneio impede que mais de um clube do mesmo país participe, exceto quando se trata de campeões continentais em mais de duas oportunidades nas últimas quatro temporadas – como é o caso do Brasil.

Sem o América, o Alajuelense, da Costa Rica, entrou em contato com a Fifa para pleitear a vaga. A equipe foi campeã da Taça Centro-Americana, torneio que classifica clubes da América Central para a Copa dos Campeões da Concacaf. Além disso, o Alajuelense é o clube melhor posicionado no ranking da Fifa entre os times elegíveis fora do México e da América do Sul.

Outras possibilidades consideradas pela Fifa são o Philadelphia Union, da MLS, que ocupa a posição seguinte ao América do México no ranking da Concacaf, e o Los Angeles FC, vice-campeão da Champions League da Concacaf de 2023, torneio vencido pelo próprio León.

A entidade deve tomar sua decisão nos próximos dias. Em nota oficial sobre a exclusão do León, a Fifa afirmou apenas que o novo participante será anunciado “oportunamente”.

León, de James Rodríguez, está fora do Mundial de Clubes (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Flamengo no Mundial

O Flamengo será o terceiro time brasileiro a estrear no Mundial. A partida contra o Espérance acontecerá no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho (sexta-feira), quando enfrentar o Chelsea, às 15h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o futuro substituto do León, no dia 24 de junho (terça-feira), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.