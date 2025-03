Capitão do Borussia sobre o Fluminense no Mundial: ‘Conheço um ou dois jogadores’

O Mundial de Clubes da Fifa começa apenas em junho, mas o torneio já movimenta o mundo do futebol com a expectativa pelos confrontos. Na primeira fase, Fluminense e Borussia Dortmund serão adversários.

O volante Emre Can, capitão da equipe alemã, foi sincero ao falar sobre o duelo contra o time brasileiro. Segundo o jogador, a expectativa é de que o Fluminense adote um "futebol físico", embora ele conheça poucos atletas da equipe.

- Conheço um ou dois jogadores (do Fluminense). Sei que eles jogam um futebol muito físico. Então será muito interessante - disse Can.

Além de Fluminense e Borussia Dortmund, o grupo conta com o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

- Primeiro de tudo, é importante sobreviver à fase de grupos. Então vamos ver, um passo de cada vez, até onde vamos chegar - completou.

O Fluminense estreia no dia 17 de junho (terça-feira) diante do Borussia Dortmund, atual vice-campeão da Champions League, na abertura do grupo F. A bola rola às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Tricolor voltará a campo no dia 21 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), contra o Ulsan HD (Coreia do Sul), de Matías Lacava, também no MetLife. Concluindo a fase de grupos, o Flu encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo está marcado para o dia 25 de junho (quarta-feira), às 16h.

Thiago Silva é o capitão do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)