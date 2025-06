Esperánce vence o Los Angeles FC e classifica o Flamengo como líder no Mundial de Clubes

O Esperánce-TUN venceu por 1x0 e eliminou o Los Angeles FC-EUA na noite desta sexta-feira (20), no estádio Geodis Park, em Nashville, pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Belaïli, no segundo tempo, fez o único gol do jogo - veja como foi o Tempo Real no Lance!.

continua após a publicidade

Mais cedo, outra partida movimentou o grupo D. O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, de virada, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, segue na liderança isolada e agora sem a chance de ser alcançado. Dessa forma, o Fla garantiu classificação antecipada como primeiro colocado, e as equipes tunisiana e inglesa fazem confronto direto por vaga nas oitavas de final na terça-feira (24).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou com o Esperánce em cima, tendo um pênalti cancelado após revisão do VAR e duas finalizações perigosas. Na primeira, Belaïli finalizou de primeira dentro da área em cima de Lloris. Na segunda, o brasileiro Rodrigo Rodrigues aproveitou rebote e, de voleio, acertou a trave.

O Los Angeles FC respondeu com dois gols de Giroud e David Martínez, mas ambos foram anulados por impedimento na origem da jogada. Depois disso, o jogo teve poucas emoções até o intervalo.

continua após a publicidade

No início do segundo tempo, o cenário se repetiu com o time tunisiano tendo outra penalidade desmarcada depois da intervenção do VAR. Na sequência, Yan Sasse fez boa jogada individual, driblou o zagueiro dentro da área e bateu cruzado para boa defesa de Lloris.

De tanto insistir, o gol do Esperánce saiu. Aos 24, Ben Hamida fez jogada individual, entrou na área efoi travado por Delgado. Na sobra, Belaïli cortou para o lado esquerdo e chutou rasteiro por baixo das pernas do goleiro - o atacante argelino chegou a 20 gols em 37 partidas na temporada.

A equipe americana pouco fazia e tentava apenas na bola aérea. Após cobrança de falta, Giroud cabeceou com perigo por cima do gol. Por outro lado, o Esperánce quase ampliou com Yan Sasse em chutes da meia-lua que raspou a trave e de dentro da área que isolou, além de uma batida de Guenichi que acertou o travessão.

No final, o time tunisiano quase foi castigado pelas inúmeras chances perdidas. Após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti em Marlon, do Los Angeles FC. Na cobrança, Bouanga chutou no canto esquerdo do goleiro Ben Said, que defendeu com os pés.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Próximos jogos de Esperánce e Los Angeles FC

O Esperánce volta a campo contra o Chelsea na terça-feira (24), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela terceira rodada do grupo D. Já o Los Angeles FC encara o Flamengo no mesmo dia e horário, no Camping World Stadium, em Orlando.

✅ FICHA TÉCNICA

ESPERÁNCE 1X0 LOS ANGELES FC

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO D

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 20/6/2025 - 19h

📍 Local: Estádio Geodis Park, em Nashville (EUA)

🥅 Gol: Belaïli 24'/2ºT (Esperánce)

🟨 Cartões amarelos: Belaïli, Yan Sasse (Esperánce); Timothy Tillman (Los Angeles FC)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Isaak Bashevkin (Noruega)

4️⃣Quarto árbitro: Jean Jacques Ndala (Congo)

⚽ ESCALAÇÕES

ESPERÁNCE (Técnico: Manhar Kanzari)

Ben Said; Ben Ali, Tougai, Meriah e Ben Hamida; Guenichi, Konaté, Ogbelu e Mokwana (Yan Sasse); Belaïli (Jelassi) e Rodrigo Rodrigues (Jabri).

LOS ANGELES FC (Técnico: Steve Cherundolo)

Lloris; Sergi Palencia, Long, Eddie Segura e Hollingshead (Marlon); Igor Jesus, Timothy Tillman (Yeboah) e Delgado (Amaya); David Martínez (Dilrosun), Olivier Giroud e Denis Bouanga.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.