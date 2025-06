O atacante Igor Jesus, do Botafogo, vem conquistando elogios internacionais durante o Mundial de Clubes. As grandes atuações do camisa 99 – que vai para o Nottingham Forest, da Inglaterra, após o fim do torneio – têm ganhado espaço na imprensa, como no jornal estadunidense "New York Times", que destacou a evolução do brasileiro de "um ninguém para uma estrela do Mundial de Clubes".

A publicação relembra a trajetória de Igor Jesus, que saiu do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, ainda como um jogador pouco conhecido, para o Botafogo, em julho de 2024. O jornal comenta que, até aquela data, o nome até saía bastante na imprensa do Rio de Janeiro, mas o jogador em questão era outro: o volante Igor Jesus, da base do rival Flamengo, que hoje atua no modesto Los Angeles FC.

– Pouco mais de um ano atrás, quase ninguém sequer tinha ouvido falar dele. Ele jogava pelo Shabab Al Ahli, nos Emirados Árabes Unidos. Estava lá desde outubro de 2020. Mesmo os torcedores do Coritiba, o clube brasileiro onde Igor Jesus despontou pela primeira vez, praticamente já tinham se esquecido de sua existência – diz o artigo do New York Times.

Igor Jesus comemora o gol marcado pelo Botafogo contra o PSG

Com a chegada ao Glorioso, o texto aponta a evolução astronômica do atacante, que desbancou o então titular Tiquinho Soares e foi um dos protagonistas nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores no histórico ano de 2024 do Botafogo, além de ter chegado à Seleção Brasileira – à época, comandada por Dorival Júnior. O "New York Times" também compara a utilização do jogador nos esquemas táticos do ex-treinador Artur Jorge – que foi para o Al-Rayyan, do Catar – para o atual técnico Renato Paiva.

– Paiva tem utilizado Igor Jesus de uma forma um pouco diferente. Ele joga com três meio-campistas bastante defensivos, atribuindo aos jogadores de lado a responsabilidade criativa. Há menos troca de posições, menos espaço para improvisações. Paiva pode tê-lo feito jogar de maneira mais convencional, mas ele tem executado isso com perfeição: segurando muito bem a bola, envolvendo os companheiros no jogo, ocupando os defensores com sua força física, atacando os espaços com velocidade. Seus dois gols até agora – aquele belo gol em contra-ataque contra o PSG e uma cabeçada imponente contra o Seattle Sounders – foram o mínimo que ele mereceu – elogiou o jornal.

🔥 O Botafogo no Mundial de Clubes

O Clube de General Severiano já fez história na competição ao avançar no "grupo da morte", que contava com o PSG, atual campeão da Champions League, além de Atlético de Madrid, do treinador Diego Simeone, e Seattle Sounders, time dos Estados Unidos.

Na estreia, o Glorioso venceu por 2 a 1 contra o time estadunidense, com gols de Jair e do atacante protagonista Igor Jesus. No segundo jogo, o Botafogo impressionou o mundo com a vitória em cima do PSG, por 1 a 0, também com gol do camisa 99. Na última partida da fase de grupos, perdeu para o time espanhol, por 1 a 0, o que garantiu a classificação, em segundo lugar do grupo, para as oitavas de final.

Pelo chaveamento, o Botafogo enfrenta o Palmeiras, primeiro colocado de seu respectivo grupo. O duelo brasileiro acontece no sábado (28), às 13h.