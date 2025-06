O técnico do Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso, não esconde a ambição: quer ver o clube sul-africano batalhando de igual para igual com os maiores times do planeta no Mundial de Clubes da FIFA 2025.

continua após a publicidade

Em entrevista à FIFA, Cardoso relembrou sua trajetória no futebol europeu e destacou a inspiração que busca transmitir ao elenco dos “Bafana ba Style”. O português esteve na comissão técnica do Braga em 2011, quando o clube surpreendeu a Europa ao eliminar o Liverpool no Anfield e chegar à final da UEFA Europa League. Agora, ele acredita que pode levar os Sundowns a um feito igualmente impressionante.

- Aquele time do Braga saiu das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, foi para a fase de grupos, caiu na Liga Europa e chegou à final. É esse espírito de “azarão” que quero ver nos Sundowns - afirmou.

continua após a publicidade

➡️Mamelodi é derrotado na final da Champions da África

Desafios no Mundial

No Grupo A do torneio, os Sundowns terão pela frente adversários de peso: Ulsan HD (Coreia do Sul), o Fluminense e o Borussia Dortmund, finalista da UEFA Champions League de 2024.

- Entendemos a realidade, mas queremos fazer o nosso melhor em cada desafio. Queremos competir, queremos criar dificuldades para os adversários. Isso é o mais importante - disse Cardoso.

continua após a publicidade

➡️Brasileiro do Espérance faz alerta ao Fluminense sobre adversário do Mundial de Clubes

Estilo ofensivo com pragmatismo

Conhecido como “The Brazilians” devido às cores do uniforme semelhantes às da Seleção Brasileira e ao estilo de jogo baseado na posse de bola e ofensividade, o Mamelodi Sundowns também é chamado de Bafana ba Style – os “Garotos Estilosos”.

Apesar da filosofia ofensiva, Cardoso destaca a importância do equilíbrio e da mentalidade correta para enfrentar equipes de alto nível.

Miguel Cardoso à beira do campo na final da Champions League da África (Foto: Khaled Desouki/AFP)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

- O Borussia Dortmund, por exemplo, joga em ritmo alto, com intensidade e agressividade. Teremos de lidar com isso e entender que, em certos momentos, não teremos a bola. Não sofrer gols nos aproxima dos títulos. Isso não significa uma abordagem defensiva, mas sim pragmática - disse o treinador.

Ele também rebateu estereótipos sobre o futebol africano:

- Futebol africano é alegria, dentro e fora de campo. Mas não é verdade que as equipes africanas são desorganizadas, especialmente na defesa. Isso é um mito - afirmou Cardoso.

Uma jornada marcada por desafios

A trajetória de Miguel Cardoso no futebol é tudo menos convencional. Ele passou por países como Ucrânia, França, Grécia, Espanha, Tunísia e agora comanda os Sundowns na África do Sul. Sua experiência em Donetsk, durante o início da guerra na Ucrânia, foi um marco pessoal e profissional.

- Fui o último estrangeiro a deixar Donetsk em 2014. Foi uma experiência extrema. Depois disso, vivi uma montanha-russa de experiências pela Europa e norte da África - revelou o português. ,

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Agora, no comando de um dos clubes mais vitoriosos do continente africano, Miguel Cardoso quer alcançar o topo.

- O Mundial de Clubes é o auge da minha carreira. É a primeira vez que participo de uma competição desse nível como técnico principal. É onde estão os melhores dos melhores, e queremos provar o nosso valor - finalizou o técnico.